Дитина побачила секс батьків: що робити

Якщо дитина зайшла у кімнату, а батьки займаються сексом, то не варто панікувати. Сексологи радять робити дорослим все, щоб не викликати у сина чи доньки почуття сорому, провини, незручності, страху.

Якщо таке трапилося, то сексолог Юля Ярмоленко називає найбільш адекватні реакції – вибачитися та поговорити.

А ви знали: Скільки потрібно займатися сексом у вашому віці

Що робити батькам

1. Поставте замок на двері спальні

Після того, як дитина починає впевнено ходити, зачиняйтеся в ті хвилини, коли вам потрібно побути удвох. Запобігання таких ситуацій – кращий захист від сорому, ніяковості та необхідності обговорювати це з дітьми.

2. Стежте за своєю реакцією

Якщо дитина прийшла до спальні у неочікуваний для вас момент, то спробуйте впоратися зі своїми емоціями, щоб не показати малюкові, що він зробив щось неправильно.

3. Відкладіть розмову на деякий час

Якщо є можливість поговорити на цю тему трохи пізніше – чудово. Вашим емоціям потрібно трохи охолонути.

Коли будете готові пояснити дітям, то вибачтеся, що допустили цю ситуацію. Поясніть дитині, що вона не зробила нічого поганого. Після чоло з'ясуйте, яке потрібно їй пояснення. Деякі діти знають, що відбувається, і потребують формального підтвердження, що все нормально: "Це те, що роблять усі мами і тати. І це свідчення того, що вони кохають один одного".



З'ясуйте, яке пояснення потрібно дитині

4. Не перекладайте відповідальність

Є спокуса уникнути розмови, якщо дитина не ставить питань. Але чекати, поки син чи донька почнуть розмову – це про перекладання відповідальності на дитячі плечі.

Якщо не впевнені, чи дитина хоче поговорити про це, то варто уточнити в неї. Якщо бажання справді немає, скажіть: "Раптом захочеш про це поговорити, я завжди поруч і готовий/готова відповісти на будь-які твої запитання!".

Нашкодити психіці дитини можна лише неадекватною реакцією й ігноруванням ситуації. Якщо ж ви готові спокійно обговорювати - епізод не залишить незручності і сорому ні у вас, ні у дітей.

Як реагувати, щоб не травмувати дитину

Все залежить від віку, темпераменту, і того, що дитина знає про секс.

2-3 роки. Малюк може не помітити нічого незвичайного і просто сприйняти те, що побачив, без питань. Якщо це сталося вночі, просто запитайте: "Ти в порядку? Хочеш пити? В туалет? Наснилося щось страшне?".



Якщо малюк зайшов у спальню вночі – поцікавтеся, чи з ним все добре

4-5 років. У цьому віці діти знають і розуміють набагато більше, тому обов'язково поговоріть і заспокойте дитину. Поясність, що мама і тато люблять один одного, і це нормально, це прояв кохання.

6-8 років. Школяр може запитати, що відбувається, із цікавості, або хоче переконатися, що мама й тато не билися і не завдали шкоди один одному. Поясність, що все добре.

9-12 років. У такий вік діти можуть подумати, що зробили щось погане, тобто переживати через вашу бурхливу чи негативну реакцію. Тому важливо реагувати так, щоб дітям не було ніяково, страшно чи соромно.

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