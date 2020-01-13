Дитина вижила: у МОЗ підтвердили смерть породіллі від грипу

Центр громадського здоров’я при Міністерстві здоров’я підтвердив смерть жінки від ускладнень грипу у п'ятницю, 3 січня.

Про це 13 січня повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я при Міністерстві здоров’я на офіційній сторінці у фейсбуці.

Читайте також: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

Наразі невідомо, на якому тижні вагітності народилася дитина, але до 13 січня малюк перебував у відділенні реанімації і вже переведений до відділу недоношених дітей.

31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв’язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С,

– йдеться у джерелі.

Додамо, з початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу.

Центр громадського здоров’я нагадує, те, що грип має симптоми подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші. За перших симптомів треба відразу звертатися до сімейного лікаря.

Симптоми грипу:

– раптовий початок хвороби;

– головний біль;

– ломота у м’язах та суглобах;

– біль у горлі;

– підвищення температури тіла до 38 °С і більше;

– кашель;

– в окремих випадках — блювота і пронос.

Вірус грипу передається повітряно-краплинним шляхом і внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.