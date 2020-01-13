24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Дитина вижила: у МОЗ підтвердили смерть породіллі від грипу

809 Читать новость на русском
МОЗ підтвердив смерть породіллі від грипу / Unsplash

Центр громадського здоров’я при Міністерстві здоров’я підтвердив смерть жінки від ускладнень грипу у п'ятницю, 3 січня.

Про це 13 січня повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я при Міністерстві здоров’я на офіційній сторінці у фейсбуці.

Читайте також: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

Наразі невідомо, на якому тижні вагітності народилася дитина, але до 13 січня малюк перебував у відділенні реанімації і вже переведений до відділу недоношених дітей.

31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв’язку із відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С,
– йдеться у джерелі.

Додамо, з початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу.

Центр громадського здоров’я нагадує, те, що грип має симптоми подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші. За перших симптомів треба відразу звертатися до сімейного лікаря.

Симптоми грипу:

– раптовий початок хвороби;
– головний біль;
– ломота у м’язах та суглобах;
– біль у горлі;
– підвищення температури тіла до 38 °С і більше;
– кашель;
– в окремих випадках — блювота і пронос.

Вірус грипу передається повітряно-краплинним шляхом і внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
сьогодні
19519
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Грип в Україні Втрати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 січня 11:41 Всесвітній день "дякую": чому важливо дякувати собі та іншим
Анастасія Кушпіт 2273
10 січня 11:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 13301
9 січня 12:40 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 29798
31 грудня 2019 22:43 Як пити, щоб не було похмілля
Олександр Бевза 6731
30 грудня 2019 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
Анастасія Лукашевська 6524
Новини
Більше новин
Залиште відгук