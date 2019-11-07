Дитину із рідкісним "синдромом вампіра" батьки покинули в лікарні

904 Читать новость на русском
Хлопчик має рідкісне захворювання шкіри
Хлопчик має рідкісне захворювання шкіри / pixabay.com

Дитину з рідкісною патологією, яка не дозволяє перебувати на сонячному світлі, батьки покинули в госпіталі. Стурбовані лікарі не розуміють причин такої поведінки та турбуються про долю хлопчика.

Малюк, про якого розповідає BBC народився в італійському місті Турин, йому всього чотири місяці, хлопчика назвали Джованні. 

Читайте також: Хлопчика, який народився з трьома ногами, успішно прооперували

Джованні має вроджений генетичний розлад іхтіоз арлекіна, або кератома дифузна.

 
Іхтіоз – що це?

Захворювання спадкового характеру, при якому у хворого відзначається підвищене зроговіння шкіри й утворення на шкірних покривах характерних лусочок.

Також спадкове захворювання шкіри проявляється у підвищеній чутливості до ультрафіолетового випромінювання.

Медичні працівники доглядають за хлопчиком з часу народження, але у лікарні він може перебувати ще кілька тижнів.

Незрозуміло, чому батьки не забирають Джованні.

Місцева влада стурбована ситуацією та намагається зв'язатись з ними. Малюку також шукають тимчасовий дім, але його стан потребує спеціального піклування.

Джованні знаходиться у спеціальному відділенні інтенсивного лікування. Щоб вберегти його шкіру від пересихання та пошкодження, його оберігають від сонячного світла та кілька разів на день оброблять зволожувальним кремом.

Він гарне дитя, яке посміхається та любить, щоб його носили навколо відділення, – розповідають у відділені спеціальної терапії.

Після того, як історію Джованні висвітлили у ЗМІ, хлопчик став головною темою новин, люди телефонували у стаціонар і пропонувати всиновити дитину.


Іхтіоз рідкісне захворювання шкіри

Як проявляється іхтіоз

Іхтіоз – це стан, який трапляється в однієї людини на мільйон та є результатом генетичного відхилення.

Він впливає на регенерацію шкіри, коли клітини старої шкіри відходять занадто повільно, а нові клітини репродукуються занадто швидко, що спричиняє наростання товстої сухої шкіри.

Внаслідок цього утворюються лускаті пластини, які розділяють глибокі тріщини.

Цей рідкісний стан може змінювати зовнішній вигляд та спричиняти дискомфорт під час рухів.

Також цей стан може впливати на здатність організму протистояти інфекціям.

Симптоми цього відхилення зазвичай з'являються одразу після народження або в перший рік життя.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Знаменитий дослідник війни розповідає, що робити з Путіним і війною на Донбасі
сьогодні
6738
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування Діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
1 листопада 16:47 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
Ірина Полицька 3361
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 50261
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 37631
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
4407
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 3302
Новини
Більше новин
Залиште відгук