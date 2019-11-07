Дитину із рідкісним "синдромом вампіра" батьки покинули в лікарні

Дитину з рідкісною патологією, яка не дозволяє перебувати на сонячному світлі, батьки покинули в госпіталі. Стурбовані лікарі не розуміють причин такої поведінки та турбуються про долю хлопчика.

Малюк, про якого розповідає BBC народився в італійському місті Турин, йому всього чотири місяці, хлопчика назвали Джованні.

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Джованні має вроджений генетичний розлад іхтіоз арлекіна, або кератома дифузна.

Іхтіоз – що це? Захворювання спадкового характеру, при якому у хворого відзначається підвищене зроговіння шкіри й утворення на шкірних покривах характерних лусочок.

Також спадкове захворювання шкіри проявляється у підвищеній чутливості до ультрафіолетового випромінювання.

Медичні працівники доглядають за хлопчиком з часу народження, але у лікарні він може перебувати ще кілька тижнів.

Незрозуміло, чому батьки не забирають Джованні.

Місцева влада стурбована ситуацією та намагається зв'язатись з ними. Малюку також шукають тимчасовий дім, але його стан потребує спеціального піклування.

Джованні знаходиться у спеціальному відділенні інтенсивного лікування. Щоб вберегти його шкіру від пересихання та пошкодження, його оберігають від сонячного світла та кілька разів на день оброблять зволожувальним кремом.

Він гарне дитя, яке посміхається та любить, щоб його носили навколо відділення, – розповідають у відділені спеціальної терапії.

Після того, як історію Джованні висвітлили у ЗМІ, хлопчик став головною темою новин, люди телефонували у стаціонар і пропонувати всиновити дитину.



Іхтіоз рідкісне захворювання шкіри

Як проявляється іхтіоз

Іхтіоз – це стан, який трапляється в однієї людини на мільйон та є результатом генетичного відхилення.

Він впливає на регенерацію шкіри, коли клітини старої шкіри відходять занадто повільно, а нові клітини репродукуються занадто швидко, що спричиняє наростання товстої сухої шкіри.

Внаслідок цього утворюються лускаті пластини, які розділяють глибокі тріщини.

Цей рідкісний стан може змінювати зовнішній вигляд та спричиняти дискомфорт під час рухів.

Також цей стан може впливати на здатність організму протистояти інфекціям.

Симптоми цього відхилення зазвичай з'являються одразу після народження або в перший рік життя.