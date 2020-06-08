На Київщині новий спалах коронавірусної інфекції – в садочку в місті Бровари у 9 дітей та 3 дорослих підтвердили діагноз COVID-19.

Про це на сторінці Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

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Першою захворіла вихователька дитсадка, тому протестувати на COVID-19 вирішили усіх дітей, з якими контактувала жінка та інших працівників закладу.

За результатами дослідження тести на COVID-19 у 9 дітей та 3 дорослих виявились позитивними. Двоє дітей госпіталізовані до дитячої обласної лікарні в місті Боярка, інші захворілі лікуються амбулаторно

– повідомив мер.

Садок закрили на карантин

Садочок Калинка наразі закритий на обсервацію, всі працівники закладу та батьки вихованців, які з 1 червня відвідували садочок, перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.

За словами голови Броварів, інші дошкільні заклади продовжать працювати з дотриманням санітарно-епідемічних вимог.

Що відомо про роботу садків під час карантину

Як відомо, з 25 травня в Україні відновили роботу дитячі садочки. Відтак, у МОЗ оприлюднили перелік рекомендацій щодо роботи закладів позашкільної освіти в період карантину.



Рекомендації для роботи дитсадків під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

За минулу добу в Україні зареєстрували ще 463 випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 8 червня в країні зареєстровано 27 462 хворих на COVID-19.