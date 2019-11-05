Дитяча мастурбація: які можуть бути причини та що робити

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Дитячий онанізм
Дитячий онанізм / Unsplash

Дитячий онанізм – поширене явище, про яке незручно говорити. Проте у дітей воно не має сексуального підґрунтя та відбувається несвідомо.

Приблизно з 7-8 місячного віку дитина починає вивчати своє тіло, торкаючись при цьому своїх геніталій, розповідає лікарка Ірина Платонова.

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Якщо ваша дитина робить це в присутності дорослих навіть після усіх розмов і пояснень, тоді варто звернутись на консультацію до психолога.

Як може проявлятись дитячий онанізм

  • Дитина постійно затискає коліна;
  • Затискає іграшку чи подушку між ніг;
  • Чухається об меблі;
  • Лізе руками до своєї спідньої білизни; 

У такій ситуації дуже важливо не кричати на дитину і не карати її. Також заборонено принижувати, соромити та погрожувати, адже цим ви лише підігріваєте інтерес.

Якщо ви застали дитину за онанізмом, потрібно просто відволікти її увагу. Спробуйте зацікавити її іграшкою, показати чи розповісти щось цікаве, а при нагоді обов'язково поясність інтимність процесу та норми такої поведінки у людних місцях, а також для чого людині потрібні геніталії.


Що робити, якщо дитина мастурбує

Дитячий онанізм ще може виникати через:

  • Тісний одяг;
  • Одяг з синтетичних матеріалів;
  • Інфекції сечовивідних шляхів;
  • Гельмінтози (ентеробіоз);
  • Насильне годування;
  • Погана гігієна;
  • Інфекції шкіри зовнішніх статевих органів;
  • Дефіцит уваги;
  • Конфлікти в сім‘ї;
  • Наслідування дорослих;

Порада: заходячи у кімнату до людини, старшої від 3 років, бажано стукати. Це не лише вбереже вас від того, що не потрібно бачити, а й надасть їй відчуття особистого простору.

Окрім того, дитині стане легше зрозуміти, що до вашої спальні також не можна заходити без дозволу. 


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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти Психологія
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