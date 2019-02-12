Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків

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Дитяча урологія
Дитяча урологія / Здоров'я 24

Сечовидільній системі дівчаток приділяють багато уваги, що допомагає діагностувати і уникнути багатьох хвороб. Але з хлопчиками ситуація кардинально інша.

Що важливо знати про сечовидільну систему, Здоров'ю 24 розповів дитячий уролог медичної мережі "Добробут" Максим Пономаренко.

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Навіщо йти до лікаря, якщо все нормально?

Якщо запитати у дорослих чоловіків, чи відвідували вони в дитинстві уролога, то про це згадають тільки одиниці. І то правда, навіщо проходити профогляд, якщо нічого не турбує?

 
Дитячий уролог Максим Пономаренко
“Але це потрібно робити обов'язково. Особливо дитині у віці 1 року, 3 і 5-6 років. А також починаючи з 13 і до 15 років. Найчастіше дитячий уролог займається виправленням помилок природи. Це можуть бути різні аномалії в розвитку, порушення будови як статевих органів, так і сечовидільної системи”.

Чому так важливо повторне УЗД?

В ідеалі бажано відвідувати дитячого уролога один раз на рік. Навіть якщо хлопчика нічого не турбує, під час прийому лікар обов'язково огляне його статеві органи і проведе УЗД сечовидільної системи. Для чого це потрібно? Адже всім відомо, що під час вагітності жінка проходить внутрішньоутробну діагностику.

Дитячий уролог
Уролога варто відвідувати навіть якщо нічого не турбує 

Однак 80% всіх урологічних патологій і аномалій можуть ніяк себе не проявляти. І тільки повторне УЗД і скринінг сечовидільної системи після народження дитини може показати, чи все з ним в порядку і чи немає запального процесу.

Що повинно насторожити батьків?

Проблеми з сечовидільною системою зазвичай супроводжуються такими симптомами:

  1. боляче ходити в туалет;
  2. раптове підвищення температури; 
  3. турбують болі в попереку і животі; 
  4. змінився колір сечі;
  5. помітна асиметрія мошонки;
  6. звуження крайньої плоті.
 
Дитячий уролог Максим Пономаренко
“Хотілося б нагадати батькам про необхідність регулярно здавати аналіз сечі дитини. Особливо напередодні важливих для нього подій. Зокрема, перед оформленням в садок, школу, перед поїздкою в табір і т.д.”.

Які проблеми зустрічаються найчастіше?

Є дві найпоширеніші проблеми, які турбують батьків.

Перша — це фімоз, тобто звуження отвору крайньої плоті, яке не дозволяє оголити головку статевого члена. Майже всі мами і тата стурбовані: чи потрібно щось робити або фімоз пройде самостійно.

І друга проблема — інфекції нижніх (цистити) і верхніх сечових шляхів (пієлонефрити). Вони можуть виникнути через будь-яку аномалію розвитку, яку потрібно буде діагностувати, якщо інфекція повторюється.

дитина лікар
Найпоширенішою проблемою у хлопчиків є фімоз//shutterstock.com

Чи можна вберегти дитину від урологічних захворювань?

У цьому випадку не існує певної профілактики, але для здорової дитини найкраще підійде загартовування. Крім того, не варто забувати, наскільки важливий питний режим. Бажано пити достатню кількість рідини протягом дня. А ось створювати для хлопчика стерильні умови не потрібно. Він повинен жити звичайним життям дитини.

 
Дитячий уролог Максим Пономаренко
“Якщо ви помітили, що дитину щось турбує, то необхідно йти до дитинолога. Після огляду він вирішить, чи потрібно направляти вашого сина до дитячого уролога”.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Публікації Статті Діти Чоловіче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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