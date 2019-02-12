Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Сечовидільній системі дівчаток приділяють багато уваги, що допомагає діагностувати і уникнути багатьох хвороб. Але з хлопчиками ситуація кардинально інша.
Що важливо знати про сечовидільну систему, Здоров'ю 24 розповів дитячий уролог медичної мережі "Добробут" Максим Пономаренко.
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Навіщо йти до лікаря, якщо все нормально?
Якщо запитати у дорослих чоловіків, чи відвідували вони в дитинстві уролога, то про це згадають тільки одиниці. І то правда, навіщо проходити профогляд, якщо нічого не турбує?
Чому так важливо повторне УЗД?
В ідеалі бажано відвідувати дитячого уролога один раз на рік. Навіть якщо хлопчика нічого не турбує, під час прийому лікар обов'язково огляне його статеві органи і проведе УЗД сечовидільної системи. Для чого це потрібно? Адже всім відомо, що під час вагітності жінка проходить внутрішньоутробну діагностику.
Уролога варто відвідувати навіть якщо нічого не турбує
Однак 80% всіх урологічних патологій і аномалій можуть ніяк себе не проявляти. І тільки повторне УЗД і скринінг сечовидільної системи після народження дитини може показати, чи все з ним в порядку і чи немає запального процесу.
Що повинно насторожити батьків?
Проблеми з сечовидільною системою зазвичай супроводжуються такими симптомами:
- боляче ходити в туалет;
- раптове підвищення температури;
- турбують болі в попереку і животі;
- змінився колір сечі;
- помітна асиметрія мошонки;
- звуження крайньої плоті.
Які проблеми зустрічаються найчастіше?
Є дві найпоширеніші проблеми, які турбують батьків.
Перша — це фімоз, тобто звуження отвору крайньої плоті, яке не дозволяє оголити головку статевого члена. Майже всі мами і тата стурбовані: чи потрібно щось робити або фімоз пройде самостійно.
І друга проблема — інфекції нижніх (цистити) і верхніх сечових шляхів (пієлонефрити). Вони можуть виникнути через будь-яку аномалію розвитку, яку потрібно буде діагностувати, якщо інфекція повторюється.
Найпоширенішою проблемою у хлопчиків є фімоз//shutterstock.com
Чи можна вберегти дитину від урологічних захворювань?
У цьому випадку не існує певної профілактики, але для здорової дитини найкраще підійде загартовування. Крім того, не варто забувати, наскільки важливий питний режим. Бажано пити достатню кількість рідини протягом дня. А ось створювати для хлопчика стерильні умови не потрібно. Він повинен жити звичайним життям дитини.
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