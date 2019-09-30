Дівчинка померла після видалення апендициту

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У Полтаві померла дитина після видалення апендициту
У Полтаві померла дитина після видалення апендициту / columbiasurgery

В Полтавській області, під час операції з видалення апендициту, померла дитина. Батьки дівчинки підозрюють лікарів у халатності.

14-річну Олену відвезли до районної Миргородської лікарні зранку 27-го вересня, розповідає Юрій Климченко на своїй сторінці у Faebook.

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Хірург та гінеколог призначили дитині усі необхідні аналізи, проте, за словами дописувача, дуже довго проводили діагностику. 

Виявилось, що в Олени гострий апендицит і операція почалася того ж дня о 18:30. Дівчинка пролежала на операційному столі близько двох годин, де її стан значно погіршився.


Дівчинка померла після видалення апендиксу

Її направили у реанімаційне відділення, проте зберегти життя дитини лікарям так і не вдалося. 

Автор посту наполягає на проведенні детального розслідування цієї справи, а також покарання винних. 

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Теги: Жертви Здоров'я Новини Здоров'я Медицина
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