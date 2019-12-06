Дівчинку, від якої відмовилися 20 сімей, удочерив гей

В Італії самотній гей удочерив дівчинку з синдромом Дауна, від якої відмовилися 20 сімей.

41-річний Лука Трапанезе удочерив дівчинку, коли їй було всього 30 днів, пише Daily Mail.

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Лука розповів, що через те, що він одинокий гей, соціальні служби дозволили йому всиновити лише дитину з особливими потребами або поведінковими проблемами.

Коли я вперше тримав її на руках, мене перейняло радість. Я відчув, що вона є моєю донькою одразу, – розповів Лука про мить, коли він вперше побачив дівчинку.

Мати Альби відмовилася від неї, бо у неї синдром Дауна.

Синдром Дауна Діти з синдромом Дауна мають низку фізіологічних особливостей. Вони повільніше розвиваються, ніж їхні однолітки. Синдром має характерну симптоматичну картину, яка сильно виражається і в зовнішньому вигляді.

Лука завжди хотів бути батьком, але знав, що соціальні служби в Італії зазвичай не надають опіку одиноким гомосексуальним чоловікам.

Він пройшов тривалий процес, перш ніж стати батьком.



Лука з донечкою Альбою

Зокрема, чоловік мав досвід догляду за людьми з особливими потребами.

Коли мені було 14, у мого друга знайшли рак. Я вирішив не покидати його до останнього – був з ним разом у лікарні, допомагав йому з домашнім завданням. Знаходився завжди поруч, бо він цього потребував, – розповів чоловік для BBC.

Після смерті друга Трапезе почав волонтерити в церкві, допомагаючи важкохворим та дітям з інвалідністю.

У 25 років чоловік вступив у семінарію, де навчався два роки на священника. В той час він зустрів хлопця і закохався. І хоч покинути семінарію було важко, друзі та сім’я підтримали та розуміли вибір Луки. Відносини з партнером продовжувалися 11 років.

Разом з партнером вони створили благодійну організацію та допомагали людям з інвалідністю. Проте, пара розійшлася.

Лука розумів, що всиновити дитину тепер йому буде складно. У 2017 році він подав заяву на всиновлення, у ній чоловік вказав, що готовий всиновити дитину незалежно від її стану здоров'я.

Оскільки Лука з 14 років працює з дітьми з інвалідністю, виховання дівчинки не становить для нього проблеми.

Альба зробила чоловіка щасливим і він не вважає, що її особливість хворобою.