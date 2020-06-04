Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Голос" Олександа Устінова на своїй сторінці у фейсбуці.

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Та кількість медиків, яка загинула поки МОЗ дерибанив кошти на їх захист – це диверсія проти країни і медичних працівників зокрема,

– заявила вона.

Устінова написала, що кримінальне провадження відкрите за статею 113 Кримінального кодексу України.

"Сьогодні через суд змусила СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсію проти країни", – йдеться у пості.

За словами депутатки, це було вже не перше звернення до СБУ з проханням відкрити кримінальне провадження проти Максима Степанова.

"Спочатку СБУ відмовили мені у відкритті кримінального провадження, натомість відкрило шість проти українських виробників, які посміли продавати костюми захисту для медиків дешевше, ніж китайські, які закуповував МОЗ", – написала Устінова.