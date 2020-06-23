Дивовижні результати: новий препарат зупинив ріст пухлин у 70% пацієнтів
Новий препарат зупинив розвиток ракових пухлин різних типів у 50% пацієнтів без супутнього курсу хімієтерапії і у 70% в групі, де він приймався в комплексі з хімієтерапією. Лікарі заявили про дивовижні результати першого етапу клінічних випробувань, крім того, побічних ефектів препарат майже не викликав у пацієнтів.
Як діє новий препарат
Лікування спрямоване на властивість ракових клітин відновлювати свою ДНК, що сприяє репарації білок ATR. Інгібітор ATR препарат берзозертіб застосовувався або самостійно, або в комбінації з хіміотерапією серед 40 пацієнтів з важкими формами пухлин різних типів. Результати опублікували на сайті Інституту досліджень раку Великобританії.
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Препарат пройшов перший етап клінічних досліджень
Берзозертіб зупинив ріст пухлин у половини пацієнтів як при монолікуванні, так і в комплексі з хімієтерапією. У цій групі у 71% пацієнтів спостерігалася стабілізація розвитку хвороби.
Перша фаза клінічних досліджень призначена для перевірки безпеки терапії і тому дуже несподівано побачити таку клінічну відповідь на цій стадії, – прокоментували автори.
Наприклад, у одного пацієнта з метастатичним раком кишківника виживаність без прогресування розвитку хвороби склала 29 місяців.
Перспективи препарату
Спостереження показали, що берзозертіб викликав тільки слабкі побічні ефекти.
Зараз вчені планують подальші клінічні дослідження берзозертібу, а також мають намір протестувати інші лікарські засоби, націлені на блокування ATR.