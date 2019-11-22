Дивовижні рефлекси організму: перелік та пояснення

Чому лікарі стукають молоточком по коліну та чому кашель не завжди варто лікувати. Які рефлекси ми можемо контролювати, а які не залежать від людини.

Ми забираємо руку, коли доторкаємось до гарячого, закриваємо очі, коли на нас летить м’яч. Wonder розповів, чому такі реакції контролюються майже миттєво, на рівні спинного мозку, і є рефлексами.

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Безумовні й умовні рефлекси

Рефлекс – це швидка реакція нервової системи на подразник, реакція не є в зоні нашого контролю. З більшістю рефлексів ми народжуємось, – це безумовні рефлекси.

Та є й умовні рефлекси ті, які ми здобули впродовж життя.

Автономні та дитячі рефлекси

Іноді після смерті мозку пацієнти можуть ворушити кінцівками. В такому випадку говорять про спінальні рефлекси, які виникають впродовж 24 годин після смерті головного мозку.

Значна частина рефлексів – автономна. Це стрибки артеріального тиску у відповідь на стрес, або процес травлення після того, як їжа потрапила в шлунок.

У немовлят є певні рефлекси, які у дорослому віці не зустрічаються: смоктальний, пошуковий.



Смоктальний рефлекс у дітей

Захисний кашель

Ми звикли говорити про кашель не в позитивному контексті, насправді є кашель може бути рефлексом, який допомагає нам залишатися здоровим. Адже під час кашлю людина позбавляє дихальні шляхи від патогенних часток.

Тому пригнічувати такий рефлекс ліками слід не завжди. Крім того, якщо людина подавилася та закашлялася, не варто стукати по спині – зовнішній вплив не допоможе так, як кашель.

Кашель – захисний рефлекс, що спрацьовує при потраплянні чужорідних частинок в гортань, горлянку чи бронхи.

Чхання теж є рефлексом, який спрацьовує якщо в бронхи чи гортань потрапляють частинки пилу, слизу чи пилку.

Чому при звуках води хочеться до туалету

Хоч остаточно наука не дає відповіді, чому це відбувається, є припущення, що під час того як проходить сечовипускання, ми звикли, що ця дія супроводжується характерними звуками, не лише власне сечі, а й змиванням води й навіть миття рук.

Це свого роду умовний рефлекс, що міцно закріпився в нашій свідомості. Деякі люди можуть захотіти в туалет, навіть коли просто дивляться на воду.

Що перевіряють лікарі, коли стукають молоточком по коліну

Вплив стимулу, в даному випадку – молоточка, змушує стегновий м'яз дещо розтягуватися.

Чутливі (сенсорні) нерви посилають в спинний мозок відповідний сигнал рухового нерва, змушуючи м'яз скоротитися, при цьому коліно злегка розгинається.

Це проста реакція, так звана рефлекторна дуга (тобто працює через один нервовий синапс) – рефлекс, який допомагає лікареві багато чого зрозуміти про стан нервової системи.



Лікарі застосовують молоточок для перевірки стану нервової системи

З огляду на простоту і швидкість виконання, не дивно, що постукування молоточком стало частиною стандартного огляду.

Інші дивовижні рефлекси

Почервоніння від сорому, надмірного хвилювання чи емоційної напруги. Такий рефлекс пов’язаний з гіперактивністю симпатичної нервової системи.

Мурашки спровоковані холодом чи емоціями – тут, швидше за все, відбувається "збій системи", оскільки активізуються ті ж канали зв’язку, що і при сигналі про низьку температуру.

Позіхання теж не має точного пояснення. Тут існує дві версії: справа в нестачі кисню, або необхідності підтримувати оптимальну температуру мозку.

Остання гіпотеза більш ймовірна, адже при зміні висоти люди теж схильні позіхати.

Вчені припускають, що саме людські рефлекси в майбутньому можуть допомогти створити унікальні системи захисту.

Адже біометричні дані можна скопіювати, а ось скопіювати саккади (мікрорухи очей під час споглядання чого-небудь) інші рефлекторні речі – складно.

Можливо, дивні людські рефлекси зіграють важливу роль у формування нової кібербезпеки.