Дієта при діабеті: основні принципи харчування

Дотримуючись дієти при цукровому діабеті можна досягти зниження рівнів глікемії і глікованого гемоглобіну майже у 2 рази. Про це свідчать дослідження вчених.

Лікар-дієтолог Інна Король назвала принципи харчування при діабеті.

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1. Прийоми їжі повинні бути регулярними, в один і той же час. Неприпустимо голодувати, адже це може привести до гіпоглікемії, і навіть до коми

2. Перекуси при діабеті під забороною. Кількість прийомів їжі повинно бути 4-6, щоб уникнути різких стрибків рівня глюкози

3. Виключаємо продукти харчової промисловості:

• ковбаса

• консерви

• в'ялене

• копчене м'ясо

• напівфабрикати

Залишаємо мінімально оброблене і максимально органічне.

4. Дієта повинна бути зеленою, овочі варто вживати лише за колірною ознакою:

1. броколі

2. капуста

3. салат

4. огірки

5. кабачки

5. Звичні крупи замінюємо на бобові:

• горошок

• соя

• нут

Можна їсти бурий рис і вівсянку.

6. М'ясо можна тільки дієтичне:

1. курка

2. індичка

3. нежирна яловичина

4. кролятина

Вживати необхідно тільки варене, тушковане або приготоване на пару. Смажене під забороною.⠀

7. Яйця – 2 штуки в день у вигляді омлету.

8. Фрукти краще замінити ягодами.

9. Риба:

• лосось

• тунець

• тріска

• палтус

Вони наситять організм білком і корисними ненасиченими жирними кислотами. Рибу готуємо на пару, варимо.

У жодному разі не смажимо, і не варто використовувати панірування. Риба в тісті, сухарях – глікемічна бомба.

10. Горіхи можна їсти. Жменя горіхів – джерело вітамінів, корисних жирів. Гарантує ситість.

11. Хліб – тільки цільнозерновий. Ніяких булочок, випічки, білого хліба.

12. Молочні продукти можна в обмежених кількостях. Можна нежирний йогурт без додатків або ж стакан молока.

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13. Соуси до страв повинні бути нежирними і простими. Найкраще робити соуси самостійно, до прикладу, перемеліть помідори.

14. Кофеїн можна вживати тільки при симптомах гіпоглікемії.

Кава нехай і не містить цукрів, але піднімає рівень кортизолу, який призводить до підвищення глюкози в крові.

За словами лікаря, така дієта протягом 8 тижнів дає позитивний ефект.

Пам’ятайте! Дієту при діабеті може призначити лише ендокринолог або діабетолог після вивчення стану здоров’я.

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