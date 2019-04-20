Дієта при діабеті: основні принципи харчування

221 Читать новость на русском
Дієта при цукровому діабеті: меню і принципи харчування
Дієта при діабеті / unsplash.com

Дотримуючись дієти при цукровому діабеті можна досягти зниження рівнів глікемії і глікованого гемоглобіну майже у 2 рази. Про це свідчать дослідження вчених.

Лікар-дієтолог Інна Король назвала принципи харчування при діабеті.

Читайте також: Назвали найкращий сніданок для людей з діабетом

1. Прийоми їжі повинні бути регулярними, в один і той же час. Неприпустимо голодувати, адже це може привести до гіпоглікемії, і навіть до коми

2. Перекуси при діабеті під забороною. Кількість прийомів їжі повинно бути 4-6, щоб уникнути різких стрибків рівня глюкози

3. Виключаємо продукти харчової промисловості:

• ковбаса
• консерви
• в'ялене
• копчене м'ясо
• напівфабрикати

via GIPHY

Залишаємо мінімально оброблене і максимально органічне.

4. Дієта повинна бути зеленою, овочі варто вживати лише за колірною ознакою:

1. броколі
2. капуста
3. салат
4. огірки
5. кабачки

5. Звичні крупи замінюємо на бобові:

• горошок
• соя
• нут

Можна їсти бурий рис і вівсянку.

6. М'ясо можна тільки дієтичне:

1. курка
2. індичка
3. нежирна яловичина
4. кролятина

Вживати необхідно тільки варене, тушковане або приготоване на пару. Смажене під забороною.⠀

7. Яйця – 2 штуки в день у вигляді омлету.

via GIPHY

8. Фрукти краще замінити ягодами.

9. Риба:

• лосось
• тунець
• тріска
• палтус

Вони наситять організм білком і корисними ненасиченими жирними кислотами. Рибу готуємо на пару, варимо.

У жодному разі не смажимо, і не варто використовувати панірування. Риба в тісті, сухарях – глікемічна бомба.

10. Горіхи можна їсти. Жменя горіхів – джерело вітамінів, корисних жирів. Гарантує ситість.

11. Хліб – тільки цільнозерновий. Ніяких булочок, випічки, білого хліба.

via GIPHY

12. Молочні продукти можна в обмежених кількостях. Можна нежирний йогурт без додатків або ж стакан молока.

13. Соуси до страв повинні бути нежирними і простими. Найкраще робити соуси самостійно, до прикладу, перемеліть помідори.

14. Кофеїн можна вживати тільки при симптомах гіпоглікемії.

Кава нехай і не містить цукрів, але піднімає рівень кортизолу, який призводить до підвищення глюкози в крові.

За словами лікаря, така дієта протягом 8 тижнів дає позитивний ефект.

Пам’ятайте! Дієту при діабеті може призначити лише ендокринолог або діабетолог після вивчення стану здоров’я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
сьогодні
2560
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Діабет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
сьогодні 15:41 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 2560
Як прийняти програш свого кандидата в президенти
19 квітня 16:00 Як прийняти програш свого кандидата в президенти
382
Як не посваритися з близькими через вибори президента
19 квітня 14:35 Як не посваритися з близькими через вибори президента
Олександр Бевза 472
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 квітня 17:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 1492
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
13 квітня 20:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 8823
Новини
Більше новин
Залиште відгук