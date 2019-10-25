Дієта при виразці шлунка: як правильно харчуватися

При гострій стадії виразкової хвороби лікарі призначають "лікувальний стіл №1" за Певзнером або дієту з механічним і хімічним щадіння – щадна дієта (ЩД). Після зняття загострення пацієнтові рекомендують переходити на ОВД – основний варіант дієти.

В багатьох пацієнтів це викликає страх, ступор та незгоду, розповіла гастроентеролог Еліна Хлівна.

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Якщо людина до цього дотримувався принципи раціонального харчування їй буде простіше. Вона виключить зі свого раціону те, що "не можна". А ось харчовим космополітам і людям, які приймають їжу 2 рази в день куди складніше. Ось варіанти меню для таких людей.

Дієта для людей з виразковою хворобою

Сніданок на вибір:

Вівсянка \ рис на воді або молоці;

Відварна гречка з маслом;

Запіканка з нежирного сиру;

Паровий омлет з двох яєць та тостом;

Яйця з підсушеним білим хлібом.



Харчування при виразці

Перекус на вибір:

Нежирний сир або йогурт без наповнювача;

Печене яблуко з медом;

Банан;

Сирники на пару;

Тост з варенням або медом.

Обід (2 страви на вибір):

Перетертий овочевий суп з сухариками;

Парові тюфтельки з вареними \ тушкованими овочами;

Картопляне пюре і парова котлета з овочами;

Суп з локшиною або слизовий рисовий суп;

Вареники зі сметаною;

Ледачі вареники з маслом.

Вечеря на вибір:

Картопляне пюре з відвареної рибою \ куркою;

Овочеве соте \ рагу з підсушеного білим хлібом;

Відварений рис плюс суфле з індички;

Запіканка з кабачків і відварна куряча грудка.

Перед сном:

Склянка молока.

Протягом дня п'ємо:

Відвар шипшини \ неміцний чай \ ромашковий чай \ воду без газу, киселі, фруктові компоти, розбавлений морквяний, персиковий, грушевий соки.

Кожен під себе може видозмінити ці рекомендації, можна міняти місцями страви, головне 5-6 разове харчування невеликими порціями.

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