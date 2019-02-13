Дієтолог назвала три важливі правила здорового харчування

Про здорове харчування сьогодні говорить чи не кожна людина. Якщо говорити про дієти та виснажливі години у спортзалі, то вони мають зазвичай тимчасовий ефект – після відмови від них зайві кілограми повернуться.

Правильне харчування – оптимальний спосіб для тих, хто хоче досягнути бажаного результату без стресів та шкоди, пише дієтолог Світлана Фус.

Читайте також: Яку піцу корисно їсти: відповідь дієтолога

Важливо дотриматися трьох правил здорового харчування.

Правило №1. Співвідношення надходження та витрат енергії

Тобто, це гармонійна пропорція енергії, яка надходить разом з їжею та енергії, яку людина витрачає. Тобто якщо людина буде вживати більше енергії, ніж витратить, тоді це погано вплине на фігуру.

Для того, щоб схуднення було ефективним і безпечним для здоров'я, потрібно споживати достатньо енергії для підтримки життєво важливих функцій і вести активний спосіб життя, більш активно витрачаючи енергію.



Вираховуйте калорійність продуктів

Ви можете самостійно вирахувати кількість калорій, які ви споживаєте та кількість калорій, які витрачає у спортзалі.

Правило №2. Збалансоване меню

Щоденний раціон повинен містити всі необхідні для організму речовини – різноманітні білки, корисні жири і вуглеводи.

Досить складно самостійно розробити індивідуальну систему харчування, яка найбільше підходить для задоволення всіх фізіологічних потреб. Для цього можна звернутися по допомогу до експерта, який підбере збалансований раціон.

Міністерство охорони здоров’я радить вживати:

300 грамів овочів за 5-6 порцій;

75 грамів бобових;

2-3 рибні страви на тиждень;

переважно м’ясо птиці;

1-2 яйця щодня;

70 грамів цільнозернових продуктів, горіхів та насіння для жінок на день;

90 грамів цільнозернових продуктів, горіхів та насіння для чоловіків щодня;

300 грамів фруктів за 2 порції на добу;

2-3 порції кисломолочних продуктів низької та помірно низької жирності на добу.



Тарілка здорового харчування від МОЗ

Правило №3. Режим прийому їжі

Половина успіху схуднення полягає у тому, щоб правильно підібрати раціон, а інша половина – вміле чергування продуктів. Важливим також є їх регулярність вживання, кількість, час доби.

До прикладу, фрукти можна їсти, як і у першій половині доби, так і в другій. Головне при цьому – знати міру. Відчуваєте насичення, але не важкість – порада для того, щоб зрозуміти, чи ви з'їли вдосталь.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.