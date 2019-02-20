Дієтолог спростувала 20 популярних міфів про схуднення та користь продуктів

Сьогодні мода поширюється не лише на одяг та макіяж, а й на їжу. Але вірити певним твердженням чи ні – вирішує кожна людина для себе.

Дієтолог Альбіна Комісарова спростувала користь певних популярних міфів про здоров’я.

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1. Гімалайська сіль не більше корисна і живильна, ніж звичайна. Вона може містити більше мінералів. Але це не означає, що вона надає супер ефект.

2. Лектини не шкідливі. Це сімейство білкових з'єднань. Вони є у бобових і інших рослинах. Не варто уникати лектинів, адже вони не завдадуть шкоди організму.

3. Натуральні цукри, такі як сироп агави і кокосовий цукор нічим не краще, ніж рафінований білий цукор. Вони містять практично стільки ж калорій.

4. Пробіотики не покращать настрій. Вони також не вплинуть на імунітет чи загальне самопочуття. Проте пробіотики корисні, якщо у людини синдром подразненого кишечника.



Пробіотики не покращать настрій

5. "Олужнювати" своє тіло лужною водою або чимось ще не потрібно. Людина не може змінити рівень pH свого тіла за допомогою їжі або напоїв.

6. Кетогенна дієта – це не чарівний спосіб схуднення. Вона працює, як і будь-яка інша дієта, створюючи вам дефіцит калорій. Проте вона також може привести до дефіциту поживних речовин.

7. Яблучний оцет добре використовувати для салату. Але не для лікування рефлюксу або акне.

8. Антиперспірант не викликає рак молочної залози. Активний інгредієнт алюміній (Aluminum) максимум може забруднити ваш одяг, але він не викликає рак.



Антиперспірант не викликає рак молочної залози

9. Детокс за допомогою соку не потрібний. У організмі людини вже є система детоксикації — це печінка і нирки.

10. Вугільна зубна паста не зміцнює ваші зуби. Навіть більше – вона може пошкодити емаль зубів.

11. Не прискорить метаболізм вода з лимоном. Це не спосіб детоксикації організму. Натомість вода з лимоном може зіпсувати емаль. Тому після вживання такої води експерти радять випити звичайної води.

12. Активоване вугілля можна використовувати як сорбент. Але для очищення шкіри чи організму він неефективний.



Активоване вугілля для очищення шкіри чи організму неефективне

13. Інфрачервона сауна не спалює жир і не виводить токсини. Тіло нагрівається, людина потіє. Єдине, що втрачаєте – це вода.

14. У більшості людей глютен добре засвоюється. Єдиний виняток – целіакія або ж виникнення болю у животі, блювоти чи діареї після вживання продукті з глютеном.

15. Добавки колагену не покращують здоров’я шкіри та волосся.

16. Не потрібно тренуватися натщесерце, щоб спалити жир. Одноразове тренування має такий ефект. Але з часом тіло адаптується і різниці, чи ви поснідали, чи ні не буде.

17. Токсини неможливо вивести через піт. Потовиділення – це лише функція організму, яка здатна регулювати температуру тіла.

18. Тампони з органічної бавовни та менструальні чаші не є безпечнішими, ніж звичні тампони. Вони не можуть вберегти від синдрому токсичного шоку.

19. Щоб очистити кишечник, не потрібно ставити клізму. Якщо у вас закреп, то існують безпечніші та дешевші способи, щоб розв'язати цю проблему. Якщо ви заплатите комусь з метою схуднути, то ви просто заплатите комусь за діарею.

20. Не пийте червоне вино, просто через те, що воно корисне для здоров’я. Пийте через те, що воно вам смакує. Але пам’ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує.

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