Дієтолог спростувала ефективність роздільного харчування

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Дієтолог спростувала ефективність роздільного харчування
Дієтолог спростувала ефективність роздільного харчування / culturestarved.com

Роздільне харчування – це система харчування, яку запропонували лікар Вільям Хей та натуропат Герберт Шелтон. Вона передбачає те, що існують несумісні продукти, які потрібно їсти окремо.

Прибічники такої системи харчування вважають, що заборонено вживати певні комбінації продуктів: вуглеводи з кислою їжею; білок з вуглеводами; жири з білками; кислі фрукти з білками, тощо.

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Проте дієтолог Альбіна Коміссарова не погоджується з цією теорією. Вона зазначає, що травлення починається вже в роті, триває в шлунку і йде у відділах кишечника.

А вся їжа, яка потрапляє в наш організм розпадається на більш дрібні молекули (як білки на амінокислоти, наприклад) за допомогою спеціальних ферментів.

Якщо людина змішує їжу, то вона добре розщеплюється та засвоюється
Якщо людина змішує їжу, то вона добре розщеплюється та засвоюється

Якщо людина змішує їжу, то вона добре розщеплюється та засвоюється – ферменти мають свої точки програми, але не заважають роботі один одного, а швидше доповнюють.

 
Дієтолог Альбіна Комісаров
Практично не існує продуктів, які містять тільки один мікронутрієнт, хіба що білок яйця або білий цукор. Наприклад, білий йогурт містить 5 грамів білка і 3,5 грами вуглеводів, що вже його робить змішаною їжею ”.

Прибічники теорії роздільного харчування вважають, що для перетравлення білків потрібне кисле середовище, а для вуглеводів – лужне і тому змішана їжа не перетравлюється.

Дієтолог зазначає, що це не так. Середовище в різних відділах шлунково-кишкового тракту більш-менш постійне і не змінюється від виду продуктів. Воно є ідеальним для повноцінного перетравлення їжі. 

Cистема роздільного харчування є антинауковою, – дієтолог
Cистема роздільного харчування є антинауковою, – дієтолог

Тобто система роздільного харчування є антинауковою. Тому і можна і потрібно вживати їжу в звичайному режимі.

 
Лікар
Будь-яке зациклення на певній системі харчування, дотримання таблицями, виключення певних продуктів, веде до підвищеної уваги до харчування і зниження калорійності раціону, тому ми худнемо (відчуваємо себе краще) ”.

Таке зациклення, за словами експерта, є небезпечним. Окрім цього, людина позбавляє себе різноманітності і улюблених поєднань продуктів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не забудьте поставить лайк️ Раздельное питание - система питания, предложенная Гербертом Шелтоном, которая подразумевает, что существуют несовместимые продукты, а белки и углеводы нужно есть раздельно. Что на самом деле? Пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника. Вся еда, которая попадает в наш организм распадается на более мелкие молекулы(как белки на аминокислоты, например) при помощи специальных ферментов. Смешанная пища прекрасно расщепляется и усваивается, так как ферменты имеют свои точки приложения и не мешают работе друг друга, а скорее дополняют. ️Кроме того, практически не существует продуктов, которые содержат ТОЛЬКО один макронутриент, разве что белок яйца или белый сахар. К примеру, белый йогурт содержит 5 г белка и 3,5 г углеводов, что уже его делает смешанной едой. Есть идея, что для переваривая белков нужна кислая среда, а для углеводов щелочная и поэтому смешанная пища не переваривается. Это не так, среда в разных отделах ЖКТ более или менее постоянная и не меняется от вида продуктов, а также идеальная для полноценного переваривания еды. Проще говоря: система антинаучна и можно и нужно есть еду в обычном режиме. ‍♀️«А мне помогло!» Любое зацикливание на определенной системе питания, следование таблицам, исключение определенных продуктов, ведет к повышенному вниманию к питанию и снижению калорийности рациона, поэтому мы худеем(чувствуем себя лучше) ‍♀️«Это опасно?» Любое зацикливание опасно, плюс мы лишаем себя разнообразия и любимых сочетаний продуктов. ️Ставьте смайл в комменты, если тема была полезна

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Теги: Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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