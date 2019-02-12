Дієтолог спростувала ефективність роздільного харчування

Роздільне харчування – це система харчування, яку запропонували лікар Вільям Хей та натуропат Герберт Шелтон. Вона передбачає те, що існують несумісні продукти, які потрібно їсти окремо.

Прибічники такої системи харчування вважають, що заборонено вживати певні комбінації продуктів: вуглеводи з кислою їжею; білок з вуглеводами; жири з білками; кислі фрукти з білками, тощо.

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Проте дієтолог Альбіна Коміссарова не погоджується з цією теорією. Вона зазначає, що травлення починається вже в роті, триває в шлунку і йде у відділах кишечника.

А вся їжа, яка потрапляє в наш організм розпадається на більш дрібні молекули (як білки на амінокислоти, наприклад) за допомогою спеціальних ферментів.



Якщо людина змішує їжу, то вона добре розщеплюється та засвоюється

Якщо людина змішує їжу, то вона добре розщеплюється та засвоюється – ферменти мають свої точки програми, але не заважають роботі один одного, а швидше доповнюють.

Дієтолог Альбіна Комісаров “ Практично не існує продуктів, які містять тільки один мікронутрієнт, хіба що білок яйця або білий цукор. Наприклад, білий йогурт містить 5 грамів білка і 3,5 грами вуглеводів, що вже його робить змішаною їжею ”.

Прибічники теорії роздільного харчування вважають, що для перетравлення білків потрібне кисле середовище, а для вуглеводів – лужне і тому змішана їжа не перетравлюється.

Дієтолог зазначає, що це не так. Середовище в різних відділах шлунково-кишкового тракту більш-менш постійне і не змінюється від виду продуктів. Воно є ідеальним для повноцінного перетравлення їжі.



Cистема роздільного харчування є антинауковою, – дієтолог

Тобто система роздільного харчування є антинауковою. Тому і можна і потрібно вживати їжу в звичайному режимі.

Лікар “ Будь-яке зациклення на певній системі харчування, дотримання таблицями, виключення певних продуктів, веде до підвищеної уваги до харчування і зниження калорійності раціону, тому ми худнемо (відчуваємо себе краще) ”.

Таке зациклення, за словами експерта, є небезпечним. Окрім цього, людина позбавляє себе різноманітності і улюблених поєднань продуктів.

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