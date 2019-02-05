Дієтолог спростувала кілька міфів про каву

Кава вважається одним із найпопулярніших напоїв у світі. Саме тому народжуються численні міфи щодо кави. Одні науковці твердять, що вона корисна, а інші вважають, що вона приносить лише шкоду організму.

Дієтолог-ендокринолог Альбіна Комісарова спростувала міфи про каву.

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1. Вагітним каву не можна

Для вагітних жінок достатньо вживати не більше 200 міліграмів кофеїну на добу. Але варто пам'ятати, що і кава, і чай, і шоколад містять кофеїн. Краще обмежитися 1-2 чашками напою.

2. Кава зневоднює

Вона не зневоднює. Кава може "сушити" порожнину рота, що викликає помилкове відчуття спраги. Якщо хочете пити після чашки кави – пийте. Кава робить легкий сечогінний ефект і якщо ви п'єте достатньо рідини протягом дня – то все буде добре.



Кава не зневоднює

3. Кава не може зашкодити здоровим людям

Кофеїн може бути шкідливим здоровим людям тоді, коли люди вживатимуть його разом з алкоголем або ж, якщо вони вип’ють понад 4 чашок кави. В останньому випадку це може призвести до головного болю, безсоння та прискореного серцебиття.

4. Доза кави

Норма кави – 400 міліграмів кофеїну на день для здорових дорослих людей. Така кількість міститься в 4 чашках (250 мл) кави або 10 банках коли або 2 енергетичних напоях.

Така "доза" не несе абсолютно жодної доведеної шкоди для людини. Але коли ви п’єте каву, завжди орієнтуйтеся на самопочуття.



Дієтолог спростувала міфи про каву

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