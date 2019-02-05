Дієтолог спростувала кілька міфів про каву

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Дієтолог спростувала міфи про каву
Дієтолог спростувала міфи про каву / unsplash.com

Кава вважається одним із найпопулярніших напоїв у світі. Саме тому народжуються численні міфи щодо кави. Одні науковці твердять, що вона корисна, а інші вважають, що вона приносить лише шкоду організму.

Дієтолог-ендокринолог Альбіна Комісарова спростувала міфи про каву.

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1. Вагітним каву не можна

Для вагітних жінок достатньо вживати не більше 200 міліграмів кофеїну на добу. Але варто пам'ятати, що і кава, і чай, і шоколад містять кофеїн. Краще обмежитися 1-2 чашками напою.

2. Кава зневоднює

Вона не зневоднює. Кава може "сушити" порожнину рота, що викликає помилкове відчуття спраги. Якщо хочете пити після чашки кави – пийте. Кава робить легкий сечогінний ефект і якщо ви п'єте достатньо рідини протягом дня – то все буде добре.

Кава не зневоднює
Кава не зневоднює

3. Кава не може зашкодити здоровим людям

Кофеїн може бути шкідливим здоровим людям тоді, коли люди вживатимуть його разом з алкоголем або ж, якщо вони вип’ють понад 4 чашок кави. В останньому випадку це може призвести до головного болю, безсоння та прискореного серцебиття.

4. Доза кави

Норма кави – 400 міліграмів кофеїну на день для здорових дорослих людей. Така кількість міститься в 4 чашках (250 мл) кави або 10 банках коли або 2 енергетичних напоях.

Така "доза" не несе абсолютно жодної доведеної шкоди для людини. Але коли ви п’єте каву, завжди орієнтуйтеся на самопочуття.

Дієтолог спростувала міфи про каву
Дієтолог спростувала міфи про каву

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Теги: Здорове харчування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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