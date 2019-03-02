Дієтолог спростувала користь популярного типу харчування

Сироїдіння – це певна система харчування, при якій люди вживають продукти лише у сирому вигляді, тобто без теплової обробки.

Дієтолог Катерина Павлова розглянула за основу раціону – сирі овочі, фрукти і горіхи.

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Дієтолог Катерина Павлова “Сироїдіння не є і не може бути збалансованим типом харчування. Ця дієта допускається на короткий проміжок часу, але не на все життя. Я не маю нічого проти вегетаріанства, але це інше”.

Вона зазначає, що сироїдіння шкодить не лише дорослим, а й малюкам.

При такому типу харчування існує дефіцит білку, вітамінів В2, В12, А, Д, залізу і кальцію. Нестача жирів призводить до проблем з гормонами, порушення лібідо, безпліддя, нездатності виносити дитину.

Багато овочів в раціоні — це круто і корисно. Але, щоб отримати заявлений antiage-ефект сироїдіння, досить скласти свій раціон на 50% з овочів.

Дієтолог Катерина Павлова “А от фрукти у великій кількості, особливо солодкі – сумнівна користь. Надлишок фруктози, нестабільна психіка і погані зуби. Сироїдіння не виліковує рак. Ракові клітини люблять глюкозу, якої в солодких фруктах достатньо”.

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