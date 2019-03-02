Дієтолог спростувала користь популярного типу харчування
Сироїдіння – це певна система харчування, при якій люди вживають продукти лише у сирому вигляді, тобто без теплової обробки.
Дієтолог Катерина Павлова розглянула за основу раціону – сирі овочі, фрукти і горіхи.
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Вона зазначає, що сироїдіння шкодить не лише дорослим, а й малюкам.
При такому типу харчування існує дефіцит білку, вітамінів В2, В12, А, Д, залізу і кальцію. Нестача жирів призводить до проблем з гормонами, порушення лібідо, безпліддя, нездатності виносити дитину.
Багато овочів в раціоні — це круто і корисно. Але, щоб отримати заявлений antiage-ефект сироїдіння, досить скласти свій раціон на 50% з овочів.
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