Дієтолог зруйнувала міф про популярний спосіб схуднення

О режиме и количестве приемов пищи . Раньше всем поголовно советовали 6ти разовое питание, сейчас наоборот. Все хотят перейти на 2х разовое. Так как же правильно? . ️Для начала хочу развеять мифы. Для того, чтобы похудеть, не обязательно кушать по 6-7 раз в день небольшими порциями. Очень часто я слышу: "Ну все, перехожу на здоровое питание, буду кушать по 6 раз в день." Это не верно и подходит не всем, более того, может даже навредить при желании снизить вес. Данный режим питания (часто и небольшими порциями) необходим для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Когда в санаториях увидели, что при этом многие худеют, началась пропаганда такой диеты для всех. Но возникает сложность, ведь когда кушаешь так часто, невольно начинаешь кусочничать. Привыкаешь перехватывать на ходу, постоянно жевать. Основные приёмы пищи сливаются с добавочными перекусами. А сформированный стабильный режим - важная составляющая успеха. Органы пищеварения постоянно трудятся без отдыха. ️Когда я составляю рацион питания для своих клиентов, я смотрю, присутствует ли кусочничество и есть ли какое-то подобие режима. Если его нет, лучше составлю меню из 4х приемов пищи, не более. Тогда точно понимаешь, что присутствуют основные приёмы пищи и один перекус. Много перекусов в таких случаях я не советую. . ️Когда человек привык кушать один раз в день - ужинать и с утра что-то перехватывать на ходу, то тут уже трёх разовое питание будет хорошим шагом и достижением. . ️Если же основные приёмы пищи есть, нет серьёзных погрешностей в режиме, мы можем сформировать стандартное пятиразовое питание с перерывами около 3х часов. Если нет противопоказаний и это удобно. . ️Но есть определённые заболевания, при которых показано 3х разовое питание. И это важно учитывать. . Итого, если у вас есть полноценный завтрак-обед-ужин, вы не перекусываете на ходу и всегда соблюдаете такое питание, это намного лучше, чем 6тиразовое непонятное месиво из постоянных приемов пищи . Когда вы выстраиваете режим, сразу замечаете, как хорошо чувствует себя ваш организм, желудочно-кишечный тракт работает как часы, улучшается кожа и настроение!) . ️А вы сколько раз кушаете? . #ekaterinadiet_статьи

