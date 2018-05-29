Дієтолог зруйнувала міф про популярний спосіб схуднення

Для того, щоб схуднути, людям радять їсти по 6- 7 разів на день невеликими порціями. Проте лікар-дієтолог Катерина Павлова зазначає, що не потрібно дотримуватися цього, щоб позбутися зайвих кілограмів.

За її словами, такий спосіб прийому їжі підходить не всім. Цей режим харчування необхідний для людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

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Дієтолог Катерина Павлова “Але виникає складність, адже коли їси так часто, мимоволі починаєш їсти маленькими порціями. Звикаєш перехоплювати на ходу, постійно жувати. Основні прийоми їжі зливаються з додатковими перекушуванням”

Органи травлення постійно працюють без відпочинку. Але людині потрібний стабільний режим.

Дієтолог радить 4-разове харчування. У раціоні присутні основні прийоми їжі і один перекус. Багато перекусів дієтолог теж не радить.

Лікар Катерина Павлова “Коли людина звикла їсти один раз в день – вечеряти і зранку щось перехоплювати на ходу, то тут вже трьох разове харчування буде хорошим кроком і досягненням.



Якщо ж основні прийоми їжі є, немає серйозних похибок в режимі, ми можемо сформувати стандартне п'ятиразове харчування. Перерви між ними – 3 години.”

Існують певні захворювання, при яких показано 3-х разове харчування. Це може сказати лише лікар і це важливо враховувати.

Якщо у людини є повноцінний сніданок–обід–вечеря, вона не їсть на ходу, дотримується режиму, то це краще, ніж 6-разове незрозуміле харчування з постійних прийомів їжі.

Коли ви будуєте режим, відразу помітите, як добре почувається ваш організм, шлунково-кишковий тракт працює як годинник, поліпшується шкіра і настрій.

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