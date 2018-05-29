Дієтолог зруйнувала міф про популярний спосіб схуднення

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Дієтолог зруйнувала міф про популярний спосіб схуднення
Дієтолог зруйнувала міф про популярний спосіб схуднення / foodiesfeed.com

Для того, щоб схуднути, людям радять їсти по 6- 7 разів на день невеликими порціями. Проте лікар-дієтолог Катерина Павлова зазначає, що не потрібно дотримуватися цього, щоб позбутися зайвих кілограмів.

За її словами, такий спосіб прийому їжі підходить не всім. Цей режим харчування необхідний для людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

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Дієтолог Катерина Павлова
“Але виникає складність, адже коли їси так часто, мимоволі починаєш їсти маленькими порціями. Звикаєш перехоплювати на ходу, постійно жувати. Основні прийоми їжі зливаються з додатковими перекушуванням”

Органи травлення постійно працюють без відпочинку. Але людині потрібний стабільний режим.
Дієтолог радить 4-разове харчування. У раціоні присутні основні прийоми їжі і один перекус. Багато перекусів дієтолог теж не радить.

 
Лікар Катерина Павлова
“Коли людина звикла їсти один раз в день – вечеряти і зранку щось перехоплювати на ходу, то тут вже трьох разове харчування буде хорошим кроком і досягненням.

Якщо ж основні прийоми їжі є, немає серйозних похибок в режимі, ми можемо сформувати стандартне п'ятиразове харчування. Перерви між ними – 3 години.”

Існують певні захворювання, при яких показано 3-х разове харчування. Це може сказати лише лікар і це важливо враховувати.

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Якщо у людини є повноцінний сніданок–обід–вечеря, вона не їсть на ходу, дотримується режиму, то це краще, ніж 6-разове незрозуміле харчування з постійних прийомів їжі.

Коли ви будуєте режим, відразу помітите, як добре почувається ваш організм, шлунково-кишковий тракт працює як годинник, поліпшується шкіра і настрій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О режиме и количестве приемов пищи . Раньше всем поголовно советовали 6ти разовое питание, сейчас наоборот. Все хотят перейти на 2х разовое. Так как же правильно? . ️Для начала хочу развеять мифы. Для того, чтобы похудеть, не обязательно кушать по 6-7 раз в день небольшими порциями. Очень часто я слышу: "Ну все, перехожу на здоровое питание, буду кушать по 6 раз в день." Это не верно и подходит не всем, более того, может даже навредить при желании снизить вес. Данный режим питания (часто и небольшими порциями) необходим для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Когда в санаториях увидели, что при этом многие худеют, началась пропаганда такой диеты для всех. Но возникает сложность, ведь когда кушаешь так часто, невольно начинаешь кусочничать. Привыкаешь перехватывать на ходу, постоянно жевать. Основные приёмы пищи сливаются с добавочными перекусами. А сформированный стабильный режим - важная составляющая успеха. Органы пищеварения постоянно трудятся без отдыха. ️Когда я составляю рацион питания для своих клиентов, я смотрю, присутствует ли кусочничество и есть ли какое-то подобие режима. Если его нет, лучше составлю меню из 4х приемов пищи, не более. Тогда точно понимаешь, что присутствуют основные приёмы пищи и один перекус. Много перекусов в таких случаях я не советую. . ️Когда человек привык кушать один раз в день - ужинать и с утра что-то перехватывать на ходу, то тут уже трёх разовое питание будет хорошим шагом и достижением. . ️Если же основные приёмы пищи есть, нет серьёзных погрешностей в режиме, мы можем сформировать стандартное пятиразовое питание с перерывами около 3х часов. Если нет противопоказаний и это удобно. . ️Но есть определённые заболевания, при которых показано 3х разовое питание. И это важно учитывать. . Итого, если у вас есть полноценный завтрак-обед-ужин, вы не перекусываете на ходу и всегда соблюдаете такое питание, это намного лучше, чем 6тиразовое непонятное месиво из постоянных приемов пищи . Когда вы выстраиваете режим, сразу замечаете, как хорошо чувствует себя ваш организм, желудочно-кишечный тракт работает как часы, улучшается кожа и настроение!) . ️А вы сколько раз кушаете? . #ekaterinadiet_статьи

A post shared by AntiAge‍️ВРАЧ ДИЕТОЛОГ (@ekaterinadiet) on

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Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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