Дизентерія: як вберегтись від інфекції, яка легко передається

Дизентерія – бактеріальна інфекція, яка передається від хворої людини до здорової. Наслідки від інфекції доволі неприємні.

Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Дизентерія – це синдром гострого ураження людини із запаленням дистального відділу товстої кишки з типовими проявами коліту з та появою крові у випорожненнях.

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Причини дизентерії

Збудником дизентерії є бактерія Shigella dysenteriae. При руйнуванні мікробів виділяється токсин, який відіграє велику роль у розвитку хвороби й обумовлює її прояви. Збудники дизентерії відрізняються високою стійкістю у зовнішньому середовищі. Залежно від температурно-вологісних умов вони зберігаються від 3-4 діб до 1-2 місяців, а в ряді випадків до 3-4 місяців і навіть більше. Найчастіше причиною дизентерії є порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства.

Симптоми дизентерії

Симптоми дизентерії проявляються у вигляді діареї та загальної інтоксикації організму.

- нудота;

- діарея;

- головний біль;

- зневоднення організму;

- підвищена температура;

- млявість;

- болі у печінці, шлунку.

Збудник дизентерії – бактерія Shigella dysenteriae

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Лікування дизентерії

Хворий з розладами функцій шлунка і кишечника потребує особливого догляду.

При блювоті необхідно підставити місткість для збору блювотних мас, притримувати голову пацієнта, стежити за тим, щоб вміст шлунка не потрапив в дихальні шляхи. Частий рідкий стілець викликає роздратування в анальної області. У зв'язку з цим потрібен особливий догляд за промежиною – обмивання, змазування вазеліновим маслом обліпихи або дитячим кремом. Рясне пиття для заповнення втраченої води в організмі в результаті блювоти і рідкого стільця. У перші дні захворювання необхідно протерті харчування в невеликому обсязі. При температурі застосовують жарознижуючі засоби. З огляду на те, що інфекція бактеріальна – для лікування може знадобитися антибіотик (не застосовувати без призначення лікаря!).

Профілактика дизентерії:

- ретельно мийте руки з милом перед вживанням їжі та її приготуванням;

- не купуйте продукти харчування у сумнівних місцях, де їхня якість і свіжість не перевіряється, а самі продавці працюють без медичних оглядів;

- перед вживанням молока та молочних продуктів, які були куплені на фермерських ринках, обов’язково повинні пройти термічну обробку;

- не допускайте споживання продуктів сумнівної якості та із закінченим терміном зберігання;

- для пиття і приготування їжі використовуйте лише питну воду у пляшках або воду з централізованих джерел водопостачання, а при децентралізованому водопостачанні (криниці) воду перед вживанням кип’ятіть;

- ретельно мийте овочі і фрукти проточною водою, для споживання дітьми – обдайте окропом;

- при виявленні симптомів хвороби не займайтеся самолікуванням, а негайно зверніться за допомогою до медзакладу.

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