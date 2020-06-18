Колишня заступниця міністра охорони здоров'я України Ольга Стефанишина заявила, що МОЗ України для підвищення зарплат медпрацівникам братиме кошти з бюджету, який виділений на протидію COVID-19.

Про це Стефанишина сказала в прямому ефірі у ток-шоу "Право на владу".

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Я хотіла усім роз'яснити про оці "чудові" підвищення зарплат для медиків та інші речі, про які говорив міністр. Кошти на всі ці прекрасні речі міністр збирається забирати з бюджету, який виділений конкретно на протидію COVID-19,

– заявила вона.

За словами ексзаступниці міністра охорони здоров'я, близько 18 мільярдів гривень "на днях МОЗ збирається перерозподілити з того бюджету, який вони мали б використовувати на протидію коронавірусу: закуповувати тести, обладнювати лікарні".

Додамо, президент України Володимир Зеленський розпорядився підвищити зарплати для медичних працівників з 1 вересня.

Підвищення діятиме до того моменту, поки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат в межах медичної реформи з 2021 року.