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Для простих людей: Зеленський пропонував гуманітарну допомогу бойовикам через коронавірус

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Зеленськй хотів надати допомогу окупованим територіям
Зеленськй хотів надати допомогу окупованим територіям / lenta.ru

На окупованих територіях дуже складна ситуація з епідемією коронавірусу. Але бойовики відмовляються приймати допомогу від України.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції, пише 24 канал.

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Він зазначив, що має реальну інформацію про COVID-19 на окупованих територіях.

Володимир Зеленський
“Є справжня інформація про кількість людей, яких вони там ховають, беззаконно, на яких немає ніяких засобів захисту. Ми пропонували гуманітарну допомогу для звичайних людей. Бойовики відмовились прикриваючись, що у них зараз епідемія. У нас все є, у них нічого немає”.

Він також додав, що зміг домовитись напряму з "Червоним хрестом", і  тільки тоді окупаційна влада погодились прийняти допомогу. 

Тому їм дуже важко перестати стріляти, бо там не знають, на якому вони світі. У них немає жодного виходу,
– сказав Зеленський. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Володимир Зеленський Лікування Коронавірус в Україні
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