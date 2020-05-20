Для простих людей: Зеленський пропонував гуманітарну допомогу бойовикам через коронавірус
На окупованих територіях дуже складна ситуація з епідемією коронавірусу. Але бойовики відмовляються приймати допомогу від України.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції, пише 24 канал.
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Він зазначив, що має реальну інформацію про COVID-19 на окупованих територіях.
Він також додав, що зміг домовитись напряму з "Червоним хрестом", і тільки тоді окупаційна влада погодились прийняти допомогу.
Тому їм дуже важко перестати стріляти, бо там не знають, на якому вони світі. У них немає жодного виходу,
– сказав Зеленський.
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