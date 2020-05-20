Для простих людей: Зеленський пропонував гуманітарну допомогу бойовикам через коронавірус

На окупованих територіях дуже складна ситуація з епідемією коронавірусу. Але бойовики відмовляються приймати допомогу від України.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції, пише 24 канал.

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Він зазначив, що має реальну інформацію про COVID-19 на окупованих територіях.

Володимир Зеленський “Є справжня інформація про кількість людей, яких вони там ховають, беззаконно, на яких немає ніяких засобів захисту. Ми пропонували гуманітарну допомогу для звичайних людей. Бойовики відмовились прикриваючись, що у них зараз епідемія. У нас все є, у них нічого немає”.

Він також додав, що зміг домовитись напряму з "Червоним хрестом", і тільки тоді окупаційна влада погодились прийняти допомогу.

Тому їм дуже важко перестати стріляти, бо там не знають, на якому вони світі. У них немає жодного виходу,

– сказав Зеленський.

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