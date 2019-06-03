Для чого дітям сексуальна освіта: пояснення Супрун

Репродуктивне здоров’я дуже важливе, і краще, якщо дитина якомога раніше отримає всю необхідну інформацію від батьків, лікарів, вчителів чи компетентних експертів. А не на сумнівних сайтах чи методом проб і помилок. Саме для цього і потрібна сексуальна освіта.

Сексуальна освіта – це передусім про виховання відповідального ставлення до стосунків та свого репродуктивного здоров’я, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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У 2016 році в Україні було зроблено 56 абортів жінкам віком до 14 років та 875 – віком 15-17 років. Це дуже сумна статистика. Сексуальна освіта має допомогти запобігати небажаним вагітностям, а відтак і зменшувати кількість абортів.

Уляна Супрун “Також обізнаність молоді та відповідальна поведінка в статевому житті зменшує ризики зараження ВІЛ або іншими хворобами, які передаються під час контакту. Адже у 59% випадках ВІЛ передається статевим шляхом. Водночас, лише 24% української молоді мають правильні знання про шляхи передачі ВІЛ”.

Сексуальна необізнаність становить серйозну загрозу здоров’ю. А агресивне пропагування культу сексу в медіа та кінематографі призводить до занадто ранніх сексуальних дебютів, великої кількості абортів, сексуального насильства та поширення захворювань.

Дослідження свідчать, що уже в 15 років майже 20% юнаків мають досвід статевих стосунків, дівчата наближаються до цієї цифри у 16. Майже кожен десятий опитаний мав сексуальний дебют у 12 років або менше.



Сексуальна освіта допоможе знизити рівень захворюваності на ВІЛ

Сьогодні сексуальна освіта в Україні лише формується. Але вже існують курси, якими можуть скористатися батьки, вчителі, лікарі та власне підлітки.

Курс "Сексуальна освіта" від Prometheus

Курс "Біологія сексуальності" від студії Need

Курс "Вступ до репродуктивного здоров’я" на Coursera

Ресурс із відповідями на поширені питання про репродуктивне здоров’я молоді

Посібники для батьків та підлітків

У багатьох країнах світу сексуальна освіта передбачена шкільною програмою. Наприклад, у Швеції це обов’язковий предмет ще з 1950-х років. З 7-10 років і аж до закінчення школи учням розповідають про здоровий спосіб життя, розважливий та обдуманий початок статевого життя. На уроках говорять про статеву зрілість, перший секс та засоби контрацепції.

Незалежно від того, де саме (в школі, вдома, у лікаря чи на курсах) дитина отримує ці знання, сексуальна освіта має будуватися на принципах довіри, доброзичливості та добровільності. Не треба лякати дітей або повчати. Їм потрібно розповісти, що статевим шляхом можуть передаватися ВІЛ та венеричні захворювання.

Уляна Супрун “Табу на темі репродуктивного здоров’я — це абсурдний спадок совєцьких часів. Пам’ятайте, коли йдеться про здоров’я, не може бути "незручних тем". Адже це саме той випадок, коли від знань залежить здоров’я”.

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