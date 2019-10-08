Для чого люди носять червону нитку на руці та чому це маячня

Існує міф, що червона нитка допоможе позбутися болю в суглобах. Реальних доказів ефективності таких дій немає. Зав'язування нитки – процедура з області ритуальної магії.

Моду на червоні браслетики на лівому зап'ясті ввели голлівудські зірки.

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Звідки це з'явилось?

Першою мотузочку пов'язала Мадонна, а потім захоплення стало поголовним – фотографії з подібними браслетами є у Демі Мур та інших знаменитостей, які відвідували езотеричний Центр вивчення Кабали в Лос-Анджелесі. Крім використання ниток, в центрі вчать спілкуватися з сутністю бога, розбиратися в астрології та іншим псевдонауковим речам.



Мадонна першою пов'язала червону нитку

Вважається, що правильно зав'язаний браслетик приносить удачу, забезпечує енергією і сприяє досягненню довгострокових цілей. В магічну дію червоних ниток вірили багато народів. Є згадки про схожий аксесуар в грецькому, єгипетському, китайською, індійському, італійською, англійською, ірландською, американському та румунською фольклорі.

Представники всіх цих культур вважали, що червона нитка, стрічка або плетений браслет приносять удачу і захищають від пристріту, чаклунства, хвороб, підступів демонів і померлих родичів. Для наших предків всі ці біди були явищами одного порядку. Ні древні євреї, ні середньовічні європейці майже нічого не знали про справжні причини хвороб, тому доводилося захищатися тим, що було – магією.

Чому нитка червона?

Червоний – колір крові, який асоціювався з життєвою силою, удачею, здоров'ям і радістю.

Насправді: підстав вважати червоний колір цілющим немає. Велике дослідження, яке замовило Коаліція досліджень навколишнього середовища в області охорони здоров'я (CHER) у 2004 році, показало – доказів, що колір може впливати на здоров'я людей, не існує. Все, на що здатний червоний колір, – посилити частоту серцевих скорочень.



Жодної доказів в ефективності червоної нитки немає

Чому нитку в'яжуть на зап'ясті?

Зав'язування вузликів має символічне значення в багатьох культурах, тому що цей акт пов'язували з захистом тіла від демонів і хвороб.

Насправді: ефективність ритуальної магії для лікування захворювань не доведена, а можливе полегшення в результаті дотримання ритуалу повністю пояснюється ефектом плацебо. У сучасних людей є більш ефективний спосіб повернути контроль над тілом – звернутися до лікаря.

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