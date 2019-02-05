Для чого марихуана хворим на рак: пояснення онколога

Канабіс застосовують у лікуванні онкохворих не тільки як знеболювальне, але як засіб, який пригнічує нудоту.

Перевага канабісу у тому, що він має знеболювальний ефект і ефект проти нудоти. Але його неможна використовувати без інших знеболюючих, тому що канабіс має середній знеболювальний ефект, розповів в ефірі Громадського онколог Юрій Кондрацький.

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Ще однією перевагою застосування канабісу у лікування раку лікар назвав те, що передозування цим препаратом практично неможливе, тому пацієнт не потребуватиме постійного контролю.

За словами лікаря, зараз у медицині як знеболювальне використовують трамадол і морфін, але обидва препарати викликають звикання, потребують постійного збільшення дози і можуть викликати передозування, що інколи призводило до летальних випадків.

30 січня зарестрували петицію про законодавчий дозвіл на застусування медичного канабісу, її можна підписати на сайті ВРУ.



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