Для чого нам потрібний гумор

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Чому людям потрібен гумор
Чому людям потрібен гумор / Unsplash

Гумор – одна із важливих складових у соціумі, адже він породжує сміх та хороший настрій. Проте позитив не єдина перевага хорошого почуття гумору.

Сучасні психологи припускають, що гумор є одним з вагомих факторів при статевому відборі, повідомляє Постнаука.

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У суспільстві зазвичай вважають, що хороший гумор – ознака хорошого інтелекту. Однак це не зовсім так, адже людина може мати високий інтелект і зовсім не володіти ремеслом "гострого слова". Насправді, гумор є ознакою радше креативності, адже саме вона допомагає людині шукати нестандартні шляхи вирішення. 

Важливим є те, що гумор відіграє суттєву роль у комунікації з людьми. Раціональна людина не має таких комунікативних навичок, а також не на стільки готова до життя у соціумі

Варто зазначити, що нині гумор відіграє таку собі роль "ідентифікації", адже завдяки йому молоді люди шукають собі нових друзів чи навіть партнерів. Часто у компанії з'являється свій специфічний гумор та меми, що автоматично поділяє компанію друзів та інших людей на "своїх" та "чужих".

Також дослідники дійшли до висновку, що гумор – це здатність помічати суперечності та вміння вирішувати їх позитивно. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я дослідження
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