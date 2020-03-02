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Для чого потрібен сімейний лікар: Скалецька записала відеозвернення з Нових Санжар

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Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ / htmoz.gov

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька звернулася до українців та попросила не зволікати з підписанням декларацій із сімейними лікарями. Також вона пояснила, для чого саме кожному українцю потрібен сімейний лікар.

29 мільйонів українців вже підписали декларації зі своїми сімейними лікарями. Про це розповіла на своєму ютуб-каналі міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Вона нагадала, що через місяць, з 1 квітня, "почнеться наступний крок змін в системі надання медичної допомоги – запрацює Програма медичних гарантій".

Маючи направлення сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити вакцинацію, аналізи, діагностику, отримати ліки,
– наголосила очільниця МОЗ. 

Дивіться відеозвернення міністерки Скалецької:

Також Скалецька пояснила, для чого кожному українцеві потрібен сімейний лікар:

  • Щоб обстежити та за потреби дати направлення до вузьких спеціалістів.
  • Щоб порадити, як вести здоровий спосіб життя.
  • Щоб допомогти розібратися у календарі щеплень.
  • Щоб зрозуміти, як запобігати поширенню тих чи інших захворювань (особливо в період активності грипу). 
  • Щоб разом з пацієнтом розібратися у симптомах тих чи інших захворювань.

Тобто, сімейний лікар буде порадником і підтримкою для того, щоб ви були здорові та менше хворіли,
– підсумувала керівниця Міністерства охорони здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Нові Санжари Новини України Лікування Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька Здоров'я Медицина
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