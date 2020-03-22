24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Для чого потрібно носити маски у пандемію коронавірусу: відповідь МОЗ

- Читать новость на русском
Для чого потрібно носити маски у пандемію коронавірусу / Getty Images

Носіння масок допомагає зменшити відстань, на яку може поширюватись збудник інфекційної хвороби у часи поширення коронавірусу Covid-19.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Читайте також Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція

Зауважимо, що маска ефективно захищає лише тоді, коли її одягає хвора людина. У такий спосіб великі краплі не розповсюджуються повітрям, а осідають на внутрішній поверхні маски. Відтак, за словами Ляшка, зменшується відстань, на яку люди можуть поширювати збудник інфекційної хвороби.

Маску треба носити у час епідемії Covid-19, адже всі можуть бути потенційно інфікованими. 

"Хірургічна маска нас не захищає від можливого інфікування. Тому, коли зараз вас просять одягати маску при входженні до громадського транспорту, до громадських будівель, це свідчить про те, що ми зараз цим не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей", – сказав головний санітарний лікар. 

Як правильно користуватися маскою

Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 канал
Прості правила, які можуть врятувати життя / Картинка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Комуналка, ЄСВ, штрафи: як змінили виплати на час карантину
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Віктор Ляшко Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук