Для чого потрібно носити маски у пандемію коронавірусу: відповідь МОЗ

Носіння масок допомагає зменшити відстань, на яку може поширюватись збудник інфекційної хвороби у часи поширення коронавірусу Covid-19.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Зауважимо, що маска ефективно захищає лише тоді, коли її одягає хвора людина. У такий спосіб великі краплі не розповсюджуються повітрям, а осідають на внутрішній поверхні маски. Відтак, за словами Ляшка, зменшується відстань, на яку люди можуть поширювати збудник інфекційної хвороби.

Маску треба носити у час епідемії Covid-19, адже всі можуть бути потенційно інфікованими.

"Хірургічна маска нас не захищає від можливого інфікування. Тому, коли зараз вас просять одягати маску при входженні до громадського транспорту, до громадських будівель, це свідчить про те, що ми зараз цим не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей", – сказав головний санітарний лікар.

Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу



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