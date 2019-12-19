Для чого роблять масаж простати: Супрун

Масаж простати рекомендують робити у разі "безпліддя, еректильної дисфункції, при простатиті, болю в попереку, і для профілактики застійних явищ в простаті". Втім, чи дійсно це ефективний спосіб лікування. Супрун пояснила, коли не слід марно витрачати гроші на масаж простати.

Уляна Супрун розповіла, коли масаж простати справді необхідний, і пояснила дії в разі простатиту, безпліддя, еректильної дисфункції чи болю в попереку.

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Пошук інформації про масаж простати видає багато сторінок із посиланнями на "ще один спосіб довести чоловіка до оргазму". А офіційні медичні рекомендації з лікування безпліддя та інших перелічених станів, згадок про масаж як терапевтичний засіб не містять взагалі. Лише як про допоміжну діагностичну процедуру.

Чи справді масаж простати необхідний

Простата – лікування Простата — це залоза зовнішньої секреції, яка створює більшість компонентів еякуляту і потрібна для фертильності. Простата складається з двох часточок, що оточують уретру в місці її виходу із сечового міхура.

Під час діагностування простати шляхом пальпації через пряму кишку можна не лише виявити опуклості чи збільшення, а сприяти відтоку, "дренажу" рідини з простати. Така процедура може бути болючою.

Масаж простати, якщо мова йде про діагностику, має робити лікар, спеціально навчений цьому, – наголосила пані Уляна.



Масаж простати не допоможе вилікувати чоловічі захворювання/Фото: Unsplash

Що може дати масаж?

Масаж простати використовують, передусім, в діагностичних цілях, для дослідження секрету простати. Масаж простати може застосовуватися перед взяттям сечі для аналізу маркерів низки захворювань. Зокрема, застосування масажу простати при взятті сечі допоможе діагностувати, це інфекція уретри чи простати.

Незначне полегшення від масажу справді може бути відчутним завдяки відтоку рідини. Однак, проблеми масаж не усуне.

Уляна Супрну Просто були часи, коли такий досить інтимний масаж був єдиним засобом допомоги пацієнту. Зараз, на щастя, є можливість лікувати пацієнта, а не ділянку тіла, і діяти за допомогою ефективних лікарських засобів і змін способу життя. Масаж простати як лікувальна процедура НЕ входить в жодні гайдлайни з урології. Досліджень його ефективності досить мало. А ті, що існують, зроблені на маленьких вибірках, і ефективності масажу простати не доводять, тому їх не можна брати до уваги”.

З усім тим, в Україні його призначення досить поширене явище — за ваші ж гроші.

Масаж простати – ризики кровотеча;

запалення шкіри;

поширення метастазів раку простати;

пошкодження прямої кишки;

синці;

робити масаж простати не можна, якщо є аденома (збільшення);

чи рак простати;

та інфекційні хвороби сечо- і сім'явиносних шляхів.

Загалом, лікарі не мають масаж (пальпацію) застосовувати інакше, крім як одноразово для діагностики,

– наголосила Уляна Супрун.



Як лікувати чоловічі захворювання/Фото:Unsplash

Стани, при яких зазвичай рекомендують масаж простати

Лікування простатиту. Простатит — це запалення простати. Простатит буває різний: гострий бактеріальний, хронічний бактеріальний (найпоширеніший), хронічний неінфекційний із запаленням чи без нього (синдром хронічного болю куприка), та асимптоматичний.

Першою ланкою терапії є антибіотики, альфа блокатори та анальгетики, і наполегливість в проходженні курсу терапії — у разі хронічних станів швидкого покращення не буде. При гострому простатиті масаж взагалі протипоказаний.

Лікування безпліддя. Причин стану безпліддя низка, і в кожному разі є свої лікувальні підходи чи репродуктивні технології. Ані лікувальним, ані еротичним масажем простати тут не допомогти. Допоможуть оперативне подолання обструкції, лікування хронічного простатиту, та заходи, спрямовані на покращення якості сперми.

Біль у попереку. У більшості випадків він зумовлений неправильною поставою чи тривалим утриманням нахиленого положення на роботі, як-от у кухарів чи хірургів. У такому разі потрібні фізичні навантаження та зміцнення м’язів спини. Інколи простатит чи камені в нирках, або навіть панкреатит зумовлюють біль у попереку, але, знову ж таки, лікувати треба причину, а не ходити на сумнівні процедури.

Еректильна дисфункція. Найкращою профілактикою цього стану є регулярний секс, фізична активність, здоровий індекс маси тіла, відсутність вісцерального жиру та збалансований раціон. Якщо щось із цього переліку випадає, масаж простати ерекцію не поверне.

Офіційні рекомендації не радять також робити самомасаж, навіть як є бажання, відвага і віра в дієвість такого підходу. А ось від чуттєвої стимуляції простати свого партнера ніхто не відмовляє. Простата справді є дуже чутливою ерогенною зоною, вартої уваги й ніжності за взаємною згодою. Оргазм внаслідок стимуляції простати може бути без еякуляції, чи із незначною, але дуже яскравим