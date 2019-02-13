Для хворих на діабет розробили капсулу, яка може замінити щоденні ін’єкції

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Капсула, яка здатна робити ін'єкції інсуліну в шлунку
Капсула, яка здатна робити ін'єкції інсуліну в шлунку / dlife.com

Традиційно інсулін вводиться за допомогою уколів. Деяким людям з діабетом необхідно по шість і більше ін'єкцій щодня. Також існує небезпека передозування інсуліном, яка може мати фатальні наслідки.

Група інженерів з США, Данії та Швеції розробили капсулу для доставлення ліків у шлунок, пише журнал Science. Розробка здатна робити ін'єкції інсуліну в шлунку.

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Корпус капсули складається з двох частин – важкої основи з нержавіючої сталі з отвором і легкого ковпака з полімеру. Завдяки цьому центр ваги капсули низько розташований. Низький центр ваги і підібрана форма капсули дозволяє їй швидко перевертатися і орієнтуватися отвором до нижньої частини шлунку.

Капсула з інсуліном
Капсула з інсуліном

Всередині капсули – стрижень, велика частина якого складається з полімеру, який може самостійно руйнуватися в результаті природних мікробіологічних і хімічних процесів. Наконечник стрижня з інсуліну, він прикріплений до сталевої пружини, яка залита карамелізованою сахарозою.

Принцип дії капсули простий. Після потрапляння у шлунок, він орієнтується отвором і стрижнем до стінки. Через певний час цукор навколо пружини розчиняється і стрижень проникає в зовнішній шар слизової оболонки шлунку, після чого інсулін потрапляє в кров.

Після ін'єкції мікроголка розчиняється, а капсула виходить з організму природним шляхом.

Принцип дії капсули
Принцип дії капсули

Розробники провели тестування капсули в лабораторних умовах і на живих свинях та щурах. Під час лабораторних випробувань дослідники в основному перевіряли орієнтацію капсули. До того ж, вони провели 300 тестів на шлунку свині. І в усіх тестах капсули правильно орієнтувалися та робили ін’єкції у шлунок.

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Теги: Здоров'я дослідження Лікування Діабет
Джерело: 24 Канал
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