Для хворих на коронавірус військових розгорнули наметове містечко на Донбасі

Біля 66-го Військово-мобільного госпіталю розгорнули наметове містечко для військовослужбовців, хворих на коронавірус. На базі госпіталю діє мобільна ПЛР-лабораторія.

У цій лабороторії серед військовослужбовців ООС провели вже 500 тестів на COVID-19. Усі вони – негативні. Про це повідомили президентові Володимиру Зеленському, який прибув з робочим візитом на Донеччину.

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Глава держави також привіз у 66-ий Військово-мобільний госпіталь засоби захисту та нагороди для медиків.

Через епідемію коронавірусу нашим військовим треба думати про власну безпеку вдвічі більше. Радий, що поки тут немає таких хворих. Хай би це лихо оминуло наших військових. Однак ми повинні бути готовими,

– зазначив Зеленський.

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Госпіталь працює уже протягом 5 років: одночасно тут можуть прийняти 100 пацієнтів. Ще 50 місць виділили спеціально для хворих з COVID-19. Також на базі закладу функціонує пересувний рентген-комплекс, хірургічний та стоматологічний кабінети.



Наметове містечко розраховане на 50 місць / Фото ОПУ



На базі госпіталю діє ПЛР-лабораторія / Фото ОПУ



Також у госпіталі є пересувний рентген-кабінет / Фото ОПУ

Коронавірус у військовослужбовців:

Бійців ООС щодня перевіряють на зараження коронавірусом для того, щоб запобігти поширенню хвороби. Наразі коронавірусу серед українських захисників у зоні Операції Об'єднаних сил не зафіксовано. На Донбас уже надійшло близько 1000 тестів на виявлення хвороби.

У Збройних силах України, тим часом, зареєстрували вже 10 випадків захворювання на коронавірус. Серед зафіксованих випадків є один летальний.



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