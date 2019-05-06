Для кого корисна сумна музика

Сумна музика допомагає людям в пригніченому стані і в депресії відчути себе краще.

Про це йдеться в статті вчених з Університету Південної Флориди. Дослідники запросили взяти участь в дослідженні 76 студентів, у половини з них була діагностована депресія.

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Учасникам досліду давали послухати класичну музику. Серед веселих мелодій був, наприклад, "Інфернальний галоп" (канкан) Жака Оффенбаха з оперети "Орфей у пеклі".

"Інфернальний галоп" Жака Оффенбаха:

А в сумному плейлисті звучав твір, який визнаний найсумнішим зразком класичної музики, – "Адажіо для струнних" Семюела Барбера. Учасники з депресією не тільки віддали перевагу сумній музиці, а й відзначили, що вона надає їм сил.

"Адажіо для струнних" Семюела Барбера

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