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Для лікування COVID-19 Україна завезе три препарати з Індії, – Радуцький

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Михайло Радуцький – депутат та радник Зеленського / "Українська правда"

Україна домовилася з Індією про постачання трьох препаратів, якими лікуватимуть людей із симптомами COVID-19. Про це повідомив голова комітету Ради з питань здоров'я нації та радник президента Зеленського Михайло Радуцький.

Радуцький нагадав, що п'ять українських фармацевтичних підприємств готові виробляти ефективні проти симптомів COVID-19 препарати. 

Тут детальніше П'ять українських фармкомпаній готові виробляти ліки проти коронавірусу

Водночас радник Зеленського окремо наголосив, що до України також постачатимуть і індійські препарати.

Нам вдалося домовитися з індійськими партнерами щодо постачання в Україну трьох найменувань препаратів,
– написав Радуцький у фейсбуці.

На жаль, він не уточнив найменувань цих препаратів. 

Хто такий Радуцький? Зараз – народний депутат від "Слуги народу", позаштатний радник Президента України Володимира Зеленського, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у Верховній Раді України IX скликання. Раніше – президент клініки ТОВ "Борис".

Станом на кінець доби 2 квітня в Україні виявлено 897 випадків COVID-19, 22 людей померли, 19 одужали.

Коронавірус
Як вберегтися від інфікування / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Лікування Новини України Індія Ліки Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Михайло Радуцький Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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