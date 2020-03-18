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Для людей похилого віку в Україні запрацює доставка їжі

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Їжа для літніх дюдей в Україні / unsplash.com

В Україні організовують постачання харчових продуктів для літніх людей. Це роблять для того, щоб вони не виходили з дому, бо перебувають в групі ризику.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу з протидії коронавірусу.

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
“Для людей похилого віку в Україні запрацюють окремі лінії доставлення харчових продуктів. Ми працюємо з групою волонтерів, які допоможуть це реалізувати.”

Він також закликав всіх разом сумлінно підійти до тих речей, які вживаються урядом. та забезпечити їх виконання, оскільки без реалізації цих рішень, не вдасться зупинити поширення хвороби. 

Зазначимо, що літні люди перебувають в групі ризику, том вони найбільше потребують ізоляції. 

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу /​ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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