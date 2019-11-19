Для сердечників пропонують новий спосіб лікування

Добова відмова від їжі є ефективно профілактикою серцевої недостатності. Вчені провели дослідження, що ґрунтується на великій вибірці добровольців. Однак лікарі радять голодувати не всім сердечникам.

Американські вчені провели дослідження за участі 2 000 тисяч пацієнтів, що перенесли катетеризацію серця. Вчені спостерігали за пацієнтами понад чотири роки та виявили, що регулярне переривчасте голодування є ефективним для збільшення тривалості життя.

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Як проходив експеримент

Ті пацієнти, які дотримувалися добового голодування, живуть довше в порівнянні з тими, хто не практикував голодування.

Також інтервальне голодування знижує ризики розвитку серцевої недостатності.

Учасники практикували голодування один раз у місяць.

Аби зрозуміти ефект від голодування та виключити ймовірність впливу інших факторів, вчені враховували супутні захворювання добровольців, наявність шкідливих звичок, медикаменти, демографічні та соціально-економічні фактори.



Вчені намагалися зрозуміти, як голодування впливає на роботу серця

Користь голодування

Вчені резюмують, що явні плюси голодування полягають в тому, що воно впливає на рівень гемоглобіну, кількість еритроцитів, процеси аутофагії.

Усі перераховані фактори пов’язані зі зниженням ризику серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця.

Це ще один приклад того, що регулярне голодування сприяє кращим показникам здоров’я та довшого життя, – розповів Бенджамін Хорн, автор дослідження та директор з серцево-судинної та генетичної епідеміології Інтернмонентського інституту охорони здоров'я.

Для активації позитивних ефектів голодування, потрібно приблизно 12 годин, проте, якщо голодувати регулярно, час запуску процесів скорочується.

Такий фактор також пояснює, чому голодування між вечерею і сніданком на наступний день є корисним.



Важливо між вечерею та сніданком не їсти нічого впродовж мінімум 8 годин, а краще – 12 годин

Кому не слід голодувати

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Вчені застерігають, що голодувати можна не всім. Пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, діабетом, які є в активній фазі лікування не слід голодувати.

Також не варто голодувати вагітним, літнім людям, підліткам та людям з розладами харчової поведінки.

Узагалі голодування краще практикувати під наглядом лікаря.

А якщо у вас наявні серцеві хвороби та ви приймаєте певні медикаменти, однозначно треба проконсультуватися із лікарем, аби уникнути негативних наслідків поєднання препаратів із голодуванням.