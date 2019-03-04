Для власників аптек встановили суворі вимоги

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Власники аптек мають мати фармосвіту
Власники аптек мають мати фармосвіту / kremlinrus.ru

Нова редакція законопроекту містить низку вимог до підприємців, що відкривають аптечні заклади.

Нові зміни внесли саме у законопроект спрямований на забезпечення економічної конкуренції та захист прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

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Для власників аптек передбачені такі вимоги

  • обов’язково мати фармацевтичну освіту (документ про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю "Фармація";
  • мати сертифікат провізора-спеціаліста, виданого закладом післядипломної освіти, або посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

Пройдіть тест, щоб зрозуміти, наскільки добре ви знаєте про медичну реформу. 

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Ліки
Джерело: 24 Канал
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