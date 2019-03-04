Для власників аптек встановили суворі вимоги

Нова редакція законопроекту містить низку вимог до підприємців, що відкривають аптечні заклади.

Нові зміни внесли саме у законопроект спрямований на забезпечення економічної конкуренції та захист прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Читайте також: Через смерть пацієнтів в Україні заборонили два відомі препарати

Для власників аптек передбачені такі вимоги:

обов’язково мати фармацевтичну освіту (документ про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю "Фармація";

мати сертифікат провізора-спеціаліста, виданого закладом післядипломної освіти, або посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

Пройдіть тест, щоб зрозуміти, наскільки добре ви знаєте про медичну реформу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.