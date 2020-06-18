У Дніпрі у дитини виявили хворобу Лайма через місяць після укусу кліща. Спершу аналіз не показав вірус.

Про це розповіла мама дівчинки Яна Демченко в одній з груп у фейсбуці.

Читайте також До 45% інфікованих COVID-19 можуть переносити хворобу без симптомів: нові дані

Вона розповіла, що кліщ вкусив дитину ще 7 травня під час прогулянки. Мама вирішила не витягувати його самостійно і відвезла доньку в обласну лікарню.

Після вилучення медики віддали їй кліща і сказали віддати його на аналіз, який у результаті нічого не виявив. Але через місяць дівчинка скаржилася на біль в животі, ногах і спині.

Через місяць, 9 червня, після першого укусу в молодшу дитину піднялася температура 39 і трималася 3-4 дня, потім пішла на спад! Були збільшені передні шийні лімфовузли! Після спаду температури не у місці укусу з'явилося червона пляма, дуже схоже на алергічну,

– повідомила Демченко.

Дочці 15 червня здали аналізи на антитіла igG, igM на бериліоз, які показали позитивний результат.

Хвороба Лайма – - що це? Бореліоз – інфекційна хвороба, яка передається людині під час присмоктування чорноногих кліщів до шкіри. Її переносять виключно ці тварини й зараження відбувається, коли комаха впорскує слину в рану.



Якщо вчасно не звернутись до лікаря, ця хвороба може призвести до безлічі хронічних захворювань чи навіть інвалідності.



Симптоми хвороби Лайма / 24 канал



Хворобу Лайма розповсюджують кліщі / 24 канал