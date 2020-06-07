У Дніпрі перерахували результати тестів на коронавірус: кількість хворих змінилася
Після скандалу в Дніпропетровській області провели перерахунок результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Після цього зросла кількість людей, які вже одужали після захворювання.
Після перерахунку кількість пацієнтів, які одужали, одразу збільшилася на 216 людей, повідомляє Дніпропетровська обласна рада.
До слова Скандал з ПЛР-тестами в Дніпрі: за главу лабораторного центру візьметься поліція
Відтак одужали вже половина хворих на коронавірус. Станом на ранок 7 червня це 532 хворих з 971. Ще 22 людей через хворобу померли.
В облраді зазначили, що дані уточнили після проведення внутрішнього аудиту статистики новим керівництвом лабораторного центру.
Скандал з результатами тестів у Дніпрі: коротко
- Нещодавно МОЗ проводило перевірку в лабораторному центрі Дніпра. Комісія встановила, що керівник центру Олександр Штепа спотворював результати тестів на коронавірус та надавав неправдиві результати. Ймовірно, це робили навмисне.
- В МОЗ ухвалили рішення про відсторонення керівника лабораторного центру. Справу передали до правоохоронних органів. Поліція має надати оцінку діям посадових осіб.
- Штепу звільнили 22 травня й того ж дня призначили нову людину. МОЗ тимчасово призначило на цю посаду Інну Похмурко, яка була заступницею директора, завідувача відділу фізичних і хімічних чинників.