ДНК-тест на визначення успіху: практика Китаю

В Китаї дітям масово проводять ДНК тест на визначення вроджених здібностей. Вважають, це підвищує шанси на життєвий успіх.

Все більше батьків у Китаї готові платити за генетичні тести, які нібито визначають характер та здібності дитини. Bloomberg розповів історію батьків, які скористалися ДНК-тестуванням.

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ДНК-тестування на успіх

Кріс Юнг – генеральний директор гонконгського провідного виробника медичного обладнання. Саме цій компанії належить одна з десятків компаній, які й займаються визначенням майбутнього дітей за допомогою генетичного тестування.

Після народження доньки Юнг відправив в клініку зразок її слини. І хоч батько сподівався, що донька стане лікарем чи юристом, тест вказав на проблеми з пам’яттю.

І оскільки, це означає, що дівчинка затрачатиме багато зусиль на вивчення матеріалу з права чи медицини, батько вирішив відмовитися від власної мрії про доньчине майбутнє.

Тепер він планує допомогти доньці розвиватися у сфері музики чи спорту, здібності до яких відкрив тест ДНК.

За схожим принципом в Китаї вчиняють тисячі батьків: віддають ДНК своїх дітей на аналіз, щоб визначити їх сильні та слабкі сторони.

Вони сподіваються що, якщо визначити ідеальну майбутню професію ще в ранньому дитинстві і почати підготовку ще з пелюшок, дитина матиме переваги перед однолітками, які вибирають сферу діяльності випадковим чином.



ДНК-тест нібито визначає здібності дитини

Чому метод є сумнівним

На жаль, науково подібні тести ніяк не підтвердженні і не є ефективнішими за гадання на кавовій гущі.

Адже немає жодного способу пов’язати особливості ДНК з такими складними особливостями людини, як характер і професійні здібності.

Навіть відносно прості характеристики на кшталт росту та інтелекту погано визначаються сучасними генетичними тестами.

Тому, така стрімка готовність деяких китайських батьків змінювати підхід до виховання своїх дітей на основі сумнівних тестів, здається дивною.

Однак, популярність таких тестів швидко зростає.

І хоч обмеження на кількість дітей в сім’ї у Китаї знято, в більшості сімей все ще народжують одну дитину. А відтак, не дивно, що батьки готові вкладати в їх успіх. Включно з такими ексцентричними способами.