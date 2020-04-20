24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

До 10 000 гривень на день: у МОЗ розповіли, скільки коштує лікування від коронавірусу

- Читать новость на русском
Ірина Микичак – заступниця міністра охорони здоров'я України / galinfo.com.ua

Лікування від коронавірусу в лікарнях України коштує державі від 300 до 10 тисяч гривень за пацієнта на добу – залежно від стану госпіталізованих.

Причому від 20 до 30 відсотків госпіталізованих потребують інтенсивної терапії, тобто їхнє лікування – дорожче. Про це заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак розповіла 19 квітня в ефірі "ТСН.Тиждень".

Читайте також В Україні близько тисячі медпрацівників захворіли на коронавірус

За словами урядовиці, на лікування одного пацієнта в лікарні за одну добу потрібно від 11 до 370 доларів США (приблизно від 300 до 10 тисяч гривень). Ці гроші до лікарні приходять з державного бюджету. 

Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію. Вже у квітні це лікування профінансують коштами із пакета програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України,
– пояснила Микичак.

І додала, що до протоколу лікування COVID-19 включили й експериментальні препарати: такі, які ще не зареєстровані в Україні, а також препарати за принципом off-label (в інструкції до такого немає прямої вказівки на лікування коронавірусу).

Коронавірус в Україні станом на 19 квітня зафіксували у майже 5,5 тисячі людей. Детальніше про ситуацію в країні та світі – читайте за цим посиланням.


Симптоми COVID-19, які трапляються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Лікарня Лікування Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин