До 10 000 гривень на день: у МОЗ розповіли, скільки коштує лікування від коронавірусу

Лікування від коронавірусу в лікарнях України коштує державі від 300 до 10 тисяч гривень за пацієнта на добу – залежно від стану госпіталізованих.

Причому від 20 до 30 відсотків госпіталізованих потребують інтенсивної терапії, тобто їхнє лікування – дорожче. Про це заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак розповіла 19 квітня в ефірі "ТСН.Тиждень".

Читайте також В Україні близько тисячі медпрацівників захворіли на коронавірус

За словами урядовиці, на лікування одного пацієнта в лікарні за одну добу потрібно від 11 до 370 доларів США (приблизно від 300 до 10 тисяч гривень). Ці гроші до лікарні приходять з державного бюджету.

Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію. Вже у квітні це лікування профінансують коштами із пакета програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України,

– пояснила Микичак.

І додала, що до протоколу лікування COVID-19 включили й експериментальні препарати: такі, які ще не зареєстровані в Україні, а також препарати за принципом off-label (в інструкції до такого немає прямої вказівки на лікування коронавірусу).

Коронавірус в Україні станом на 19 квітня зафіксували у майже 5,5 тисячі людей. Детальніше про ситуацію в країні та світі – читайте за цим посиланням.



Симптоми COVID-19, які трапляються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.