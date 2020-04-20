До 10 000 гривень на день: у МОЗ розповіли, скільки коштує лікування від коронавірусу
Лікування від коронавірусу в лікарнях України коштує державі від 300 до 10 тисяч гривень за пацієнта на добу – залежно від стану госпіталізованих.
Причому від 20 до 30 відсотків госпіталізованих потребують інтенсивної терапії, тобто їхнє лікування – дорожче. Про це заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак розповіла 19 квітня в ефірі "ТСН.Тиждень".
Читайте також В Україні близько тисячі медпрацівників захворіли на коронавірус
За словами урядовиці, на лікування одного пацієнта в лікарні за одну добу потрібно від 11 до 370 доларів США (приблизно від 300 до 10 тисяч гривень). Ці гроші до лікарні приходять з державного бюджету.
Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію. Вже у квітні це лікування профінансують коштами із пакета програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України,
– пояснила Микичак.
І додала, що до протоколу лікування COVID-19 включили й експериментальні препарати: такі, які ще не зареєстровані в Україні, а також препарати за принципом off-label (в інструкції до такого немає прямої вказівки на лікування коронавірусу).
Коронавірус в Україні станом на 19 квітня зафіксували у майже 5,5 тисячі людей. Детальніше про ситуацію в країні та світі – читайте за цим посиланням.
Симптоми COVID-19, які трапляються найчастіше / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Побороти коронавірус і одужати змогла 95-річна жінка з Маріуполя19 квітня , 21:40
-
На Хмельниччині коронавірус виявили у жіночому монастирі УПЦ МП19 квітня , 21:12
-
У Сторожинецькій райлікарні на Буковині зайняті всі апарати ШВЛ19 квітня , 16:50
-
У лабораторії Уханя відповіли на закиди про штучне створення коронавірусу19 квітня , 20:15
-
Коронавірус в Росії: за добу підтвердили понад 6000 випадків зараження19 квітня , 16:16
-
Карантин через коронавірус послаблять США, Італія та Сербія19 квітня , 15:59