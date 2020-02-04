До "Борисполя" прибув останній літак з Китаю: як українців перевіряли на коронавірус

Останній літак з Китаю приземлився в аеропорту "Бориспіль". Наразі до 4 березня Україна тимчасово зупинила авіасполучення із Піднебесною до стабілізації епідемії коронавірусу.

Понад 200 українських туристів повернулися з Китаю, а саме з міста Санья, що на острові Хайнань. Українці були у гарному настрої та стверджували, що мають хороше самопочуття. Усім виміряли температуру ще на борту літака.

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Під час попередньої зустрічі, коли в аеропорт "Бориспіль" прибув черговий рейс з Китаю, перевірка відбувалася понад годину. Проте цього разу все зробили за пів години. Виявилося, що це через те, що на борту було одразу два фахівці, а минулого разу вимірював лише один представник МОЗу.

Туристи розповіли, що у Китаї немає ніякої паніки. Все спокійно, але вулиці стали пустішими, зокрема міста Санья. Також додали, що закриті основні туристичні об’єкти.



Туристка з Китаю

Кореспонденти 24 каналу поспілкувалися з українцем, який вже три роки перебуває на заробітках у Китаї. Повідомив, що працює у туристичній сфері, а зараз повернувся до України, бо через коронавірус ця галузь постраждала.

Поки нема роботи ми повернулися до дому. Всіх іноземних туристів евакуювали з Хайнаню. Хоча це грубо сказано евакуювали – була рекомендація повернутися додому,

– пояснив турист з Китаю Дмитро.

Капітан літака Валерій Чорний розповів, що всі втомлені, тому що позаду в них понад 13 годин льоту, але почувається чудово.



Валерій Чорний

Також кореспондентам 24 каналу туристи повідомили, що в аеропорту Китаю під час вильоту їм не міряли температуру та не здійснювали жодних заходів. Обов’язково потрібно було бути в масці, в яких вони прибули в Україну.

Усі українці заповнили анкети, в яких мали вказати свої основні дані: прізвище, ім’я, по батькові, контактні номери телефонів, адреси, щоб потім можна було моніторити як вони почуваються. Проте за своїм станом здоров’ям туристи мають спостерігати самостійно.



Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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