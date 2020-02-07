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До чого може призвести симуляція оргазму

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Чому жінки симулюють оргазм / unsplash.com

Оргазм – це пік сексуальної насолоди, під час якої м'язи тазового дна мимовільно скорочуються з діапазоном 0,8 секунди.

Жінки часто соромляться говорити на тему сексу та оргазму, – а даремно. Насправді, лише певний відсоток має аноргазмію, яку не можна виправити медичними чи психологічними методами. Тому покращити якість сексуально життя можливо для більшості жінок.

До теми: Чому жінка не отримує оргазм, та як це виправити: поради сексолога

Чому жінка може імітувати оргазм?

  • Жінка просто ще не знає, що це за стан;
  • Страшно зізнатися, що оргазму немає, тим паче, якщо акторська майстерність триває місяцями, а той й роками;
  • Хочеться підтримати старання партнера і не відбити бажання лягати в ліжко;
  • Страх здатися "фригідною";
  • Буває й таке, що зранку рано вставати, секс набрид, хочеться скоріше закінчити;

До чого призводить симуляція оргазму?

Жінка потрапляє в замкнуте коло, адже зізнатися щоразу стає все складніше. Окрім того, соромиться поміняти тактику, адже тоді доведеться зізнатись, що щось іде не так.

Врешті партнерка замикається в собі, не проговорює свої бажання і частіше відмовляється від сексу.

Жінки, запам'ятайте, симулюючи оргазм, ви в першу чергу зневажаєте себе. Пам'ятайте про те, що секс – це не обов'язок. Вчіться розмовляти з партнером про те, що вас турбує і чого б ви хотіли насправді. 

Також варто прийняти як факт і те, що лише 25% жінок здатні відчувати оргазм при вагінальному сексі без додаткової стимуляції клітора. Тобто якщо ви не потрапляєте у цих 25% – просто стимулюйте клітор під час статевого акту. Це нормально і соромитися тут нічого.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Секс Психологія
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