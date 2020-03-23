До Києва надійшло 70 тисяч масок: хто їх отримає

Київ отримав 70 тисяч медичних масок. Перш за все ці засоби індивідуального захисту отримають медики в лікарнях.

Київ також очікує днями отримати першу партію масок з тих 100 тисяч, що відшивають на замовлення столиці українські підприємства. Про це 23 березня на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

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"Ще 100 тисяч масок, як я говорив раніше, місту передав соціально відповідальний бізнес. Ми будемо вдячні за будь-яку допомог в цьому напрямку", – наголосив Кличко.

Він додав, що маски та інші засоби захисту передають перш за все медикам у лікарнях

Дивіться відео з брифінгу Кличка:



Як правильно користуватися медичною маскою / Інфографіка 24 каналу