До лікарні через КПП: у Броварах запровадили унікальну систему протидії коронавірусу

На території місцевої лікарні у Броварах розгорнули містечко і "розбили" маршрути, аби медики, відвідувачі лікарні і пацієнти з небезпечними симптомами не перетиналися. Перш, ніж пропустити відвідувачів на територію, усім вимірюють температуру і дезінфікують.

Щоб потрапити до лікарні, слід пройти через спеціальний контрольно-пропускний пункт. Тому там часто утворюються черги. Таких заходів вживають, щоб зупинити коронавірус.

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Усім вимірюють температуру, обробляють дезінфікуючими засобами і навіть кварцюють.

Медичні працівники, які приходять на роботу з дому, без засобів захисту, не мають жодного перетину з хворими. Пацієнти, які мають симптоми інфікування, ніде не з'єднуються з пацієнтами хірургічними, терапевтичними чи урологічними,

– розповів директор місцевого центру нейрореабілітації Олександр Кулик.

Пацієнтів з високою температурою направляють до інфекційного відділення, решту – до сімейних лікарів. Їх забезпечили засобами захисту.



Усім відвідувачам вимірюють температуру та проводять дезінфекцію / Фото 24 канал

"Сортуванням" пацієнтів тут займаються волонтери – учасники бойових дій на Сході України. За їхніми словами, вони знову перебувають на передовій, але протистоять невидимому ворогу. Проте добровольців не вистачає, тому що кожної доби через КПП проходить понад 600 людей.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Скільки в Україні хворих на коронавірус?Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусу. Найбільше хворих у Києві – 160 осіб, у Чернівецькій області – 143, Тернопільській області – 106 та в Івано-Франківській – 74 випадки. Єдиною областю, де немає коронавірусу, залишається Миколаївська.



На жаль, через коронавірус померли 20 українців. Ще 13 – вилікувались.