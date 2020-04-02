24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

До лікарні через КПП: у Броварах запровадили унікальну систему протидії коронавірусу

-

На території місцевої лікарні у Броварах розгорнули містечко і "розбили" маршрути, аби медики, відвідувачі лікарні і пацієнти з небезпечними симптомами не перетиналися. Перш, ніж пропустити відвідувачів на територію, усім вимірюють температуру і дезінфікують.

Щоб потрапити до лікарні, слід пройти через спеціальний контрольно-пропускний пункт. Тому там часто утворюються черги. Таких заходів вживають, щоб зупинити коронавірус.

До теми Карантин – єдині ліки, які можуть нас врятувати, – Садовий про ситуацію з коронавірусом у Львові

Усім вимірюють температуру, обробляють дезінфікуючими засобами і навіть кварцюють.

Медичні працівники, які приходять на роботу з дому, без засобів захисту, не мають жодного перетину з хворими. Пацієнти, які мають симптоми інфікування, ніде не з'єднуються з пацієнтами хірургічними, терапевтичними чи урологічними,
– розповів директор місцевого центру нейрореабілітації Олександр Кулик.

Пацієнтів з високою температурою направляють до інфекційного відділення, решту – до сімейних лікарів. Їх забезпечили засобами захисту.


Усім відвідувачам вимірюють температуру та проводять дезінфекцію / Фото 24 канал

"Сортуванням" пацієнтів тут займаються волонтери – учасники бойових дій на Сході України. За їхніми словами, вони знову перебувають на передовій, але протистоять невидимому ворогу. Проте добровольців не вистачає, тому що кожної доби через КПП проходить понад 600 людей.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Скільки в Україні хворих на коронавірус?Станом на 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусу. Найбільше хворих у Києві – 160 осіб, у Чернівецькій області – 143, Тернопільській області – 106 та в Івано-Франківській – 74 випадки. Єдиною областю, де немає коронавірусу, залишається Миколаївська.

На жаль, через коронавірус померли 20 українців. Ще 13 – вилікувались.

Автор: Марина Молька
Теги: Коронавірус COVID-19 Медицина Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020 Лікування Новини Києва
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 12:10 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Традиції 62285
сьогодні , 11:34 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
Лікування 165794
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 96386
сьогодні , 13:14 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 204492
сьогодні , 08:03 Головні новини 1 квітня: посилення обмежень під час карантину, зміна оплати пенсій
Новини України 15547
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
Новини України 25672
сьогодні , 09:36 Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 8 людей, загалом 106 випадків
Лікування 30252
сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
Лікування 140488
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин
Залиште відгук