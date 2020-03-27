До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею

Як правильно вдягати маски, що робити коли повернувся з вулиці, коли мине пандемія, чи потрібно посилювати імунітет, як побороти коронавірус та багато іншого – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з вірусологинею Аллою Мироненко.

Скільки в Україні насправді хворих на коронавірус?

На це питання важко відповісти, але треба розуміти, що повернулися тисячі наших заробітчан. Я знаю цифру 76 тисяч (станом на 27 березня – 94 тисячі 356 українців, – ред.). Варто розуміти, що ніхто за цим особливо не слідкує.

В людей беруть розписку, про те, що вони мають бути на карантині. А хто перевіряє як його дотримуються? Статистика кількості хворих є, але ми всі розуміємо, що обстежили не всіх.

Наскільки Україна готова до пандемії коронавірусу?

Заходи безпрецедентні, особливо ті, що стосуються громадського транспорту.

Вірусологиня Алла Мироненко “Але можна було його не зупиняти, лише встановити обмеження. Щоб у транспорт, в тому числі метро, не запускати людей без маски і це було б досить ефективно”.

Тому що маска – це справді те, що захищає, це бар’єр для краплин слизу або слини, які можуть потрапляти в повітря від хворого. Але було інше рішення прийнято. Якщо говорити про лікарні, про забезпечення апаратами штучного дихання, то це ж непрості речі, це не можна зробити дуже швидко.

Навіть, якщо вдається купити додаткові апарати, потрібно навчити медперсонал ними користуватися. Тому що, це ж не пилосос, а зовсім інші речі, це медичні маніпуляції. От робити навіть інтубацію (введення трубки в трахею), для того, щоб на апарат під'єднати людину, це має робити анестезіолог.

Чи варто до боротьби з коронавірусом долучати студентів-медиків та лікарів з інших сфер?

Ну дивлячись, з якими пацієнтами ці медики будуть працювати, а пацієнти бувають різні. Зараз дуже багато наляканих людей, які приходять до сімейного.

Вірусологиня Алла Мироненко “Я знаю точно, що прийоми до сімейних лікарів збільшилися вдвічі. Приходять люди, які просто бояться, їм потрібно, щоб їх хтось заспокоїв. Для таких випадків будь-хто має працювати як суто психолог, а не надавати невідкладну допомогу”.

Крім того, в сім’ях, де живуть люди літні, дуже ретельно треба продумати й зробити так, щоб їх не інфікувати. Тому що для них це захворювання може бути фатальним. Відомо, що на всіх апаратів штучної вентиляції легенів може й не вистачити. Завдання зробити так, щоб інфікувалися менше людей і розтягнути в часі процес, щоб не було одночасно дуже багато хворих. Так от карантин саме для цього.

Проте є велике сподівання, в мене принаймні, що влітку все-таки буде спад кількості хворих через те, що люди будуть більше проводити на свіжому повітрі, будуть відкривати вікна, буде більше сонця і буде менше хворих. А восени, з похолоданням, оскільки збудник вже нікуди не подінеться, він вже закріпився в людській популяції, тому знову може бути загострення епідемічної ситуації з коронавірусом.

Коли в нас буде популяція мати 70% імунітету, то вже й люди похилого віку будуть себе відчувати більш впевненими, якщо їх оточення буде імунним.



Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

Як правильно носити маску?

Влада зробила усе, що могла. Інша справа, як люди до цього самі ставляться. Ну от моя думка, і це будь-який епідеміолог вам підтвердить, що на вулиці носіння маски недоцільне, тому що ви не можете захворіти від свіжого повітря.

Вірусологиня Алла Мироненко “Збудник вірусу є там, де хворий, біля нього, можливо, й на поверхнях, можливо частки в повітрі. А на вулиці ви не можете захворіти. Тобто людина, коли вона в магазині, або в аптеці, має надягнути маску, а на вулиці це не є обов'язково”.

Але треба правильно маску вдягати, правильно її знімати й термічно обробляти – прати й прасувати. І навіть такому випадку, якщо вона не є одноразовою, однієї – недостатньо Треба мати декілька масок, щоб їх змінювати.

Чи можуть захистити маски не медичного призначення та зроблені власноруч?

Колись це було перевірено: якщо це маска з марлі, то вона має бути 6 шарів, якщо це маска з щільнішої тканини, то, можливо, вистачить і 2 шари, дивлячись, яка тканина. А мереживо, або декоративна тканина – не має захисних властивостей.



Маску не можна чіпати руками / unsplash.com

Наскільки ефективні респіратори для захисту від коронавірусу?

Ці респіратори не є одноразового використання, він захищає краще. Але якщо ви щодня його вдягаєте, треба також розуміти, що не варто торкатися зовнішньої поверхні маски. Можна ще додатково обприскувати респіратор, наприклад, дезінфектантом на основі спирту, спирт випаровується, руйнуючи ці віруси, якщо вони туди потрапили.

Але не треба весь час в них ходити, спати, але коли ви заходити в магазин, в аптеку, в громадський транспорт – треба захистити себе.

Чи потрібно носити рукавички?

Так рукавички – це простіший спосіб – ти зняв і викинув, а руки треба ще мати, де помити. Тому й те, і те підходить.

Хто в найбільшій групі ризику перед коронавірусом?

Ну в зоні ризику несприятливих наслідків захворювання перебувають люди, за європейськими даними, старше 80, а в нашій країні цей вік починається з 60. Тобто, це люди, які мають вже якісь певні хронічні хвороби, в яких імунна система через вік вже не так реагує, і не може впоратись і людина не може одужати.

Вірусологиня Алла Мироненко “Крім того є й особи, в яких дуже інтенсивно перебігає хвороба, з дуже вираженими симптомами й швидко розвивається пневмонія. Тут вже слід сподіватися на те, як лікарі нададуть допомогу і чи все для цього є”.

У дітей взагалі може перебігати хвороба без симптомів. Тобто дитина інфікується, але симптомів може не бути, або дуже слабкі й ніхто не здогадується, що у дитини є збудник. Якщо дитина вже інфікована, то треба думати більше про тих, кого вона може інфікувати. Зокрема, своїх бабусь, дідусів, людей старшого віку, яким небезпечно бути зараженими.

У людства поки немає іншого вибору, крім як перехворіти й мати імунітет та вийти з хвороби здоровим. Але потрібно при цьому мінімізувати контакти з людьми похилого віку, щоб не заразити їх. Тому що, коли одночасно в лікарню потрапляє багато людей похилого віку, лікарі не справляються з навантаженням.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Коли з'явиться вакцина проти коронавірусу?

Вакцини зараз не існує, Україна цим не займається, не виготовляє, і я не бачу політичної волі, щоб це відбулося найближчим часом. Ми будемо залежати від тих, хто нам погодиться продати її. Коли випробування вакцини, які зараз вже проводяться в Сполучених Штатах, в Гонконзі, дадуть позитивний результат – невідомо.

Якщо все складеться так, що вакцину винайдуть, безпечну й ефективну, – а це два критерії, які потрібно пам'ятати. Тоді ті країни забезпечуватимуть перш за все своє населення.

Чи потрібно запасатися ліками?

Важко сказати, наші люди звикли запасатися всім, а потім будуть викидати це, а комусь, кому дійсно потрібно, їх не вистачить. Ну я б не радила.

Вірусологиня Алла Мироненко “Я була свідком, коли до аптеки, може, три тижні тому, може, місяць тому, забігають і кажуть: "Дайте що-небудь, дайте ще гірчичників". Я тут вже не витримую й кажу: "Гірчичники при температурі не можна". – "Тоді не треба"”.

Чи можна посилити імунітет таблетками?

Насправді, ні. Інфекційні хвороби викликають бурхливу реакцію імунної системи на вторгнення збудника. Тому виникають такі негативні симптоми. Коли підвищується температура, це не тому що збудник це зробив, а через реакцію імунної системи. Між іншим, у людей похилого віку, які помирають від цього коронавірусу, часто, через вік і знижену реактивність на збудник, і температура може не підвищуватися, а пневмонія є.

Що роботи коли повернувся з вулиці під час карантину?

Прати одяг одразу, коли повернувся не потрібно. Це вже занадто. Зараз майже всі в масках і ви ж не стоїте біля хворих довго і не чекаєте поки вас закашляють. Немає в цьому потреби точно.

Про взуття, то взагалі смішно, тому що на вулиці вірус на дорозі не лежить. Тобто, чисте взуття – це прекрасно, але до вірусу це немає ніякого відношення.

Вірусологиня Алла Мироненко “ Продути всі варто мити хіба для того, щоб людина була чимось зайнята під час карантину, можна промити, ще раз промити, потім ще з двох сторін промити, але це, насправді, недоцільно”.

З тваринами так само, як і раніше, хочете – мийте лапи, хочете не мийте, але до вірусу це ніякого відношення немає. Тому що вірус на вулицях не лежить. Також собака не може заразити людину, це вже людська інфекція. Людина може заразитися лише від хворої людини.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Чи можна захворіти на коронавірус повторно?

Поки це питання ще не вивчене, але швидше за все, такі випадки можуть бути один на тисячу. Тобто, якщо у когось є дефект імунної системи, то можливо. А взагалі то – ні, тому що людина, якщо вже одужала, значить вона одужала шляхом того, що в неї утворилися захисні антитіла, які зв’язали вірус і людина впоралась, і організм впорався.

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