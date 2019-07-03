До п'яти разів: через що у чоловіків виникають нічні ерекції

Ранкова ерекція у чоловіків вважається важливим показником здоров'я. А її відсутність говорить про низку захворюваннях. Але існують й нічні ерекції.

Хтось думає, що це нормально, хтось не помічає, а у когось нічні ерекції вони просто відсутні.

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Уролог-андролог Станіслав Сосновський зазначає: всі чоловіки без фізіологічної еректильної дисфункції відчувають це явище.

Ерекція – що це? Це збільшення статевого члена у розмірі у порівнянні зі станом спокою і набуття ним механічної твердості.

У нормі у чоловіків повинні бути ерекції від 3 до 5 разів за ніч. Зазвичай це відбувається у фазі швидкого сну.

Можливі причини нічних ерекцій

еротичні сни,

виділення гормону тестостерону під час сну,

переповнений сечовий міхур,

фаза швидкого сну,

цукровий діабет,

гіпотиреоз,

стреси.

Причини цього стану можуть бути як нейтральні, так і вказувати на проблеми зі здоров'ям. Передбачається, що нічні ерекції запобігають деякі захворювання пеніса.

Важливо звернути увагу на свої відчуття: якщо ерекція викликає хворобливі та неприємні відчуття — необхідно звернутися до лікаря і провести обстеження.

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