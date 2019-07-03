До п'яти разів: через що у чоловіків виникають нічні ерекції

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До п'яти разів: через що у чоловіків виникають нічні ерекції
До п'яти разів: через що у чоловіків виникають нічні ерекції / yahoo.com

Ранкова ерекція у чоловіків вважається важливим показником здоров'я. А її відсутність говорить про низку захворюваннях. Але існують й нічні ерекції.

Хтось думає, що це нормально, хтось не помічає, а у когось нічні ерекції вони просто відсутні.

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Уролог-андролог Станіслав Сосновський зазначає: всі чоловіки без фізіологічної еректильної дисфункції відчувають це явище.

 
Ерекція – що це?

Це збільшення статевого члена у розмірі у порівнянні зі станом спокою і набуття ним механічної твердості.

У нормі у чоловіків повинні бути ерекції від 3 до 5 разів за ніч. Зазвичай це відбувається у фазі швидкого сну.

Можливі причини нічних ерекцій

  • еротичні сни,
  • виділення гормону тестостерону під час сну,
  • переповнений сечовий міхур,
  • фаза швидкого сну,
  • цукровий діабет,
  • гіпотиреоз,
  • стреси.

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Причини цього стану можуть бути як нейтральні, так і вказувати на проблеми зі здоров'ям. Передбачається, що нічні ерекції запобігають деякі захворювання пеніса.

Важливо звернути увагу на свої відчуття: якщо ерекція викликає хворобливі та неприємні відчуття — необхідно звернутися до лікаря і провести обстеження.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Чоловіче здоров’я
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