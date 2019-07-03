До п'яти разів: через що у чоловіків виникають нічні ерекції
Ранкова ерекція у чоловіків вважається важливим показником здоров'я. А її відсутність говорить про низку захворюваннях. Але існують й нічні ерекції.
Хтось думає, що це нормально, хтось не помічає, а у когось нічні ерекції вони просто відсутні.
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Уролог-андролог Станіслав Сосновський зазначає: всі чоловіки без фізіологічної еректильної дисфункції відчувають це явище.
Це збільшення статевого члена у розмірі у порівнянні зі станом спокою і набуття ним механічної твердості.
У нормі у чоловіків повинні бути ерекції від 3 до 5 разів за ніч. Зазвичай це відбувається у фазі швидкого сну.
Можливі причини нічних ерекцій
- еротичні сни,
- виділення гормону тестостерону під час сну,
- переповнений сечовий міхур,
- фаза швидкого сну,
- цукровий діабет,
- гіпотиреоз,
- стреси.
Причини цього стану можуть бути як нейтральні, так і вказувати на проблеми зі здоров'ям. Передбачається, що нічні ерекції запобігають деякі захворювання пеніса.
Важливо звернути увагу на свої відчуття: якщо ерекція викликає хворобливі та неприємні відчуття — необхідно звернутися до лікаря і провести обстеження.
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