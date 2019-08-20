До яких небезпечних хвороб може призвести хронічне безсоння

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До яких небезпечних хвороб може призвести хронічне безсоння
До яких небезпечних хвороб може призвести хронічне безсоння / unsplash.com

Хронічний недосип може привести до збільшення розвитку різних серцево-судинних захворювань, включаючи, серцеву недостатність і інсульт.

Група шведських вчених з Каролінського інституту провели експеримент за участі 1,3 мільйона людей, пише EurekAlert!.

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Дослідники спостерігали за змінами стану їх здоров'я в залежності від того, скільки годин на добу пацієнти спали.

Для цього дослідники використовували метод Мендєлєєвської рандомізації. Усіх добровольців розподіляють по групах в залежності від їх генотипу.

 

Мендєлєєвська рандомізація – що це?

Цей метод дослідження, який передбачає вивчення причинно-наслідкового зв'язку між факторами ризику і хворобою. Метод базується на генетичній інформації.

Результати показали, що у пацієнтів, які мали пов'язані з безсонням комбінації генів, ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту або серцевої недостатності був значно вищий, ніж в осіб, у яких подібні генетичні варіації були відсутні.

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При цьому, мова йшла переважно про великий ішемічний інсульт, а не фібриляцію передсердь (миготливу аритмію).

 
Ішемічний інсульт – причини виникнення

Це порушення роботи і ушкодження тканин мозку, яке виникає внаслідок порушення його кровообігу. Виникає він через раптове припинення постачання крові до клітин мозку, через що вони починають відмирати.

Лікарі розпізнають два види інсульту: ішемічний (виникає через блокування судин тромбом) і геморагічний (виникає через розрив судини, що призводить до крововиливу). Більш поширеним є ішемічний інсульт – він становить близько 80% усіх випадків.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання дослідження
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