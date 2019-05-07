До яких проблем може призвести надлишок риб'ячого жиру
Користь риб'ячого жиру беззаперечна – там містяться незамінні жирні кислоти, які організм не може самостійно виробляти. Тому потрібно отримувати риб'ячий жир з продуктів.
Риб'ячий жир радять вживати для профілактики серцево-судинних хвороб. Але у гонитві за користю важливо не перестаратися. Надлишок риб'ячого жиру може бути настільки ж шкідливим для організму, як і його дефіцит.
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Чим небезпечний надлишок риб'ячого жиру
1. Підвищує рівень цукру в крові
Дослідження вчених підтверджує, що прийом 8 г жирних кислот омега-3 в день призводить до підвищення рівня глюкози в крові на 22%. Результати дослідження стосуються людей з діабетом 2 типу.
2. Збільшує ризик кровотеч
Прийом 640 мг і більше омеги-3 в день може знижувати здатність крові згущуватися у здорових дорослих. Для підлітків ризик кровотеч підвищує прийняття від 1 до 5 г риб'ячого жиру щодня.
До яких проблем може призвести надлишок риб'ячого жиру
3. Викликає печію
Надмірне вживання омега-3 може викликати печію та дискомфорт в шлунку. Це досить поширений побічний ефект. Якщо ви схильні до кислотного рефлюксу, з вживанням риб'ячого жиру варто бути акуратніше.
4. Знижує тиск
Те, що добре для гіпертоніків, погано для гіпотоніків. Якщо ваша проблема – знижений тиск, з риб'ячим жиром варто бути обережніше, оскільки він може погіршити самопочуття.
5. Призводить до діареї
Один з найпоширеніших побічних ефектів від вживання риб'ячого жиру – діарея.
Найкраще відмовитися від вживання таблеток, натомість у тиждень медики радять вживати 140-280 грамів жирної риби в тиждень.
Якщо ж її в вашому раціоні менше, можна приймати омегу-3 додатково. Але дозу може призначити лише медик.
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