До яких проблем може призвести ненависна робота

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До яких проблем може призвести ненависна робота
До яких проблем може призвести ненависна робота / br.pinterest.com

У кожного буває на роботі поганий день. Але коли робота не приносить задоволення, а спричиняє лише стрес, то вона може призвести до ще більших проблем зі здоров’ям.

Викладач психології організацій Джеффрі Пфеффер зазначає, що щорічно 120 тисяч людей у США помирають через ненависну роботу, пише WOMO.

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Все через те, що люди працюють в отруйній атмосфері, у них виникають небезпечні діагнози, які призводять до летальних наслідків.

Які проблеми може причинити ненависна робота

Безсоння

Психолог Монік Рейнольдс зазначає, що людям складно заснути вночі через думки про те, що потрібно ще щось зробити.

Безсоння
Безсоння

Зниження сексуального потягу

Відносини між партнерами можуть погіршитися, якщо ви приносите роботу додому. Цей стрес призводить до зниження сексуального бажання у партнерів. У чоловіків знижується рівень тестостерону, що впливає на лібідо.

Головні болі

Якщо тіло сприймає робоче місце як зону небезпеки і м’язи стають напруженими, то вам загрожує хронічне напруження. Останнє може призвести до мігреней та головного болю.

via GIPHY

Хронічна втома

Токсична атмосфера на роботі створює замкнуте коло, яке виснажує людину повністю. Ви нервуєтеся, тому що занадто багато працюєте, ви працюєте більше і більше, щоб встигнути зробити все, і тому ще більше нервуєте.

І жоден додатковий сон в обід чи відпустка не може впоратися з нервовим виснаженням.

Часті застуди

Часто підхоплюєте застуду? Можливо, причина не в погоді, а у проблемах на роботі. Численні дослідження доводять, що хронічний стрес робить імунну систему вразливою до хвороб.

Часті застуди
Часті застуди

М'язові болі

Якщо на роботі неприємна вам атмосфера, то тіло так само реагує. У крові високий рівень адреналіну та інші гормони стресу. З такою роботою нервова система на межі.

Проблеми з травленням і апетитом

Стрес впливає на те, як ми переварюємо, на мікрофлору, а це впливає на наше самопочуття і настрій. Зі стресом можуть бути пов’язані такі проблем як проблеми з травленням, здуття живота. Коли людина засмучена або переймається чимось, то у неї виникає біль у шлунку.

via GIPHY

Коли людина відчуває сильний стрес, то у неї виділяється гормон адреналін. Останній посилає тілу команду придушити травну функцію, щоб організм фокусувався на небезпеку. При хронічному стресі наднирники виділяють кортизол, який збільшує почуття голоду. Саме тому у людини можуть виникнути розлади травлення.

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Теги: Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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