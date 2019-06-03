До яких смертельних хвороб може привести нещасливий шлюб

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Як шлюб впливає на ризик захворіти на інфаркт та інсульт
Як шлюб впливає на ризик захворіти на інфаркт та інсульт / Unsplash

Якщо сімейні стосунки викликають у людей тривожність і постійну напругу, вони ризикують постраждати не тільки психологічно. У неспокійному шлюбі подружжя частіше ризикують своїм серцем.

Стосунки, побудовані на сварках і часті конфлікти у сімейних парах провокують небезпечні серцево-судинні патології значно більше, ніж тихі та мирні стосунки. Такі дані оприлюднили дослідники з Університету Акадії в Канаді.

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Сімейні сварки буквально розбивають серце. У людей, які відчувають у стосунках тривожність, в 1,5 рази частіше хворіють на інфаркт або інсульт – порівняно з людьми, які відчувають спокій поруч зі своїм партнером,
– стверджують фахівці.

Дослідники опрацювали результати анкетування 5 640 осіб віком від 18 до 60 років. І результати говорять про те, що людям, які в своєму шлюбі  відчувають себе невпевнено і нестабільно, – властивий більш високий ризик розвитку ряду хронічних захворювань судинної системи, в тому числі інсульту, інфаркту та гіпертонії.

Стосунки лише тоді позитивно позначаються на здоров'ї, коли вони стабільні. Почуття тривожності, що росте в стосунках, – це поганий знак.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
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